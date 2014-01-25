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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

تاخیر در آغاز مذاکرات دستمزد 93/ دومین نشست شورای‌عالی کار هم مزدی نیست

تاخیر در آغاز مذاکرات دستمزد 93/ دومین نشست شورای‌عالی کار هم مزدی نیست

یک مقام مسئول کارگری کشور از برگزاری دومین نشست شورای عالی کار در دوشنبه هفته جاری بدون موضوع دستمزد سال 93 کارگران خبر داد و گفت: با وجود اینکه در سال های گذشته نشست هایی را در بهمن ماه برگزار می کردیم، اما تعویق دوباره این گفتگوها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه عجیب است.

یک مقام مسئول کارگری کشور در گفتگو با مهر از برگزاری دومین نشست شورای عالی کار در دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این جلسه دو دستور کار دارد ولی تعیین حداقل دستمزد سال آینده در برنامه قرار ندارد.

وی با اظهار تعجب از اینکه طبق روال سال های گذشته، مذاکرات و چانه زنی ها درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باید در بهمن ماه آغاز شود اظهارداشت: با این حال نه در نشست اخیر شورای عالی کار و نه در جلسه 2 روز آینده، دستمزد در دستور کار بررسی شورا قرار ندارد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: شورای عالی کار قرار است در دوشنبه هفته جاری بررسی وضعیت معرفی کارگران 3 واحد بزرگ تولیدی کشور به بیمه بیکاری را به دلیل اصلاح ساختار این واحدها بررسی کند.

به گفته وی، دستور کار دیگر شورا 2 موضوع آئین دادرسی کار است که انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، طی سال های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و رئیس شورای عالی کار؛ جلسات مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده را از آذر و دی برگزار می کرد و در بهمن و اسفند شورای عالی کار چند نشست اختصاصی با موضوع دستمزد را پیگیری و در نهایت نسبت به افزایش مزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار اقدام می شد.

با این حال، دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود هنوز تصمیم جدی برای ورود به این مسئله نگرفته و به گفته نمایندگان کارگری کشور کوتاه تر شدن زمان گفتگو و مذاکره در شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت باعث تعیین دستمزد عجولانه و فاقد قدرت خرید مانند دوره های گذشته خواهد شد.

 

کد مطلب 2221287

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