آمل میزبان جشنواره فیلم رشد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمد نسب بعد از ظهر شنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به اینکه این جشنواره اواخر بهمن ماه برگزار می شود، عنوان کرد: فیلم های این دوره از جشنواره نیز در منطقه اکران می شود.

وی به طرح هوشمندسازی مدارس اشاره و اضافه کرد: این شهرستان یکی از مناطق پیشرو در امر هوشمند سازی است و در تیر و مردادماه سالجاری 850 کلاس درس هوشمند سازی شده است.

وی عنوان کرد: همچنین هوشمند سازی هزار و 397 کلاس درس نیز جزو برنامه هاست این طرح به مرحله اجرا درخواهد آمد.

محمدی نسب یادآورشد: هوشمند سازی مدارس از مهمترین طرحهایی است که اجرا شده است و این شهرستان نیز در این زمنیه پیشرو است و هوشمندسازی سیار نیز برای مناطق محروم اجرا می شود.

شهرستان آمل جزو شهرستانهای مرکزی مازندران به شمار می رود.

