تقدیم یک شهید به ازای هر 45 نفر جمعیت استان سمنان/ یادواره شهدای فرهنگی شهرستان دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهان پیش از ظهر شنبه در یادواره 25 شهید والامقام فرهنگی شهرستان دامغان که با حضور امام جمعه، مدیران دستگاههای اجرایی، خانواده معظم شهدا، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم در تالار منوچهری مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی این شهر برگزار شد، تصریح کرد: با تلاش جهت برپایی و شرکت در این یادمانهای معنوی بار دیگر با شهدا عهد و پیمان میبندیم که ادامه دهنده راه و سیره متعالی آنان باشیم.
وی با اشاره به نقش بیبدیل فرهنگیان در پرورش و تربیت اجتماعی نسل آینده کشور تصریح کرد: فرهنگیان باید پرچمداران پاسداری از خون شهدا و فرهنگ رشادت و شهادت در جامعه اسلامی باشند و رسالت پیامبرگونه خود را به بهترین نحو انجام دهند.
اعزام 40 هزار رزمنده به جبهههای حق علیه باطل
دبیر شورای آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اینکه مردم ولایتمدار و شهید پرور این استان به ازای هر 45 نفر یک شهید تقدیم نظام کردند، گفت: بر اساس آمار جمعیتی کشور در سال 65 و دارا بودن رتبه سوم تقدیم شهدا به اسلام و میهن و نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم استان همواره دین خود را به کشور ادا کرده اند.
جهان خاطرنشان کرد: مردم شهرهای مختلف استان سمنان با اعزام 40 هزار رزمنده به جبهههای حق علیه باطل و تقدیم هفت هزار و 200 جانباز جان برکف در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نقش بهسزایی داشتهاند.
رئیس ستاد برگزاری یادواره شهید شاخص سردار محمود اخلاقی و چهار هزار و 900 شهید فرهنگی کشور تأکید کرد: شهدا عزت این مرز و بوم هستند و ما باید به پاس رشادتها، جان فشانیها و ایثارگریهای این الگوهای انسانیت یادوارهها را در خور شأن و مقام شامخ آنها و خانواده معظمشان برگزار کنیم.
استقلال و آزادی امروز کشور را مدیون جانفشانی شهدا است
رئیس اداره آموزش و پرورش دامغان نیز در این مراسم گفت: یادواره شهدا گرامیداشت یاد و خاطره و تجدید میثاق با مردان گمنامی است که در طول هشت سال حماسه آفرینی و دفاع مقدس ملت ایران در مقابل جبهه کفر و استعمار همچون ستارگان درخشیدند و امنیت و عزت و آرامش امروز را برای ما به ارمغان آوردند.
محمد علی امانی، صداقت، صلابت، بصیرت و بینش کم نظیر، پایبندی به ارزشهای اسلامی و انسانی و رفتار پسندیده با پدر و مادر و مردم را از خصوصیات شهدا برشمرد و افزود: باید آنچه شهدا در عمل به ما آموختند را سرلوحه رفتار و برنامه زندگی خود قرار دهیم.
وی در خاتمه، با بیان اینکه استقلال و آزادی امروز کشور را مدیون جانفشانی شهدا هستیم، تصریح کرد: خون پاک هزاران شهید دوران دفاع مقدس و شهدای مبارزه ملت برای پیروزی انقلاب کشور مارا تا به امروز از گزند دشمن محافظت کرده و اکنون پیروی از راه و رسم و سیره شهدا بهترین چراغ هدایت مسیر روشن آینده ایران اسلامی است.
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