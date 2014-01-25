تهذيب نفس و شناخت مقتضيات زمان از عوامل موفقيت روحانیون و طلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر شنبه در دیدار با طلاب و فضلاي شهرستان دورود در حوزه علميه قم گفت: گذشته حوزه هاي علميه و روحانيت بسيار درخشان است و علماء با تلاش علمي و عملي خود ميراث گرانبهائي را براي ما به ارث گذاشتند.

وی با اشاره به رشد کمي و کيفي حوزه هاي علميه استان لرستان از طلاب و فضلاي قم دعوت به همکاري کرد و گفت: امروز با داشتن افق ديد بلند و همت والا و تلاش و کوشش مي توانيم در راستاي تحقق اهداف دين اسلام و مکتب اهل بيت(ع) در مسیر هدايت مردم موفق باشيم.

حجت الاسلام میرعمادی جديت در تحصيل، تهذيب نفس، سعه صدر و تحمل يکديگر، شناخت مقتضيات زمان را از عوامل موفقيت در انجام رسالت روحانیون و طلاب دانست.

وی گفت: از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران استقبال جامعه از حوزه هاي علميه و روحانيت است به طوريکه همه اقشار جامعه درخواست روحاني و مبلغ ديني را دارند و ما پاسخگوي نياز مردم در تأمين روحاني و مبلغ نيستم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به اهمیت رسالت روحانیون و توطئه‌های دشمنان به‌ویژه وهابیت علیه تشیع و روحانیت شیعه اشاره کرد و گفت: دشمن همواره از روحانیت در هراس بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی که حوزه های علمیه مسئولیت سنگینی در هدایت، روشنگری و بصیرت‌بخشی به مردم پیدا کرده اند این هراس دشمن بیشتر شده است.

وی تربیت طلاب برجسته، توانا و دانا و تهذیب شده را مهمترین رسالت روحانیت و اساتید مدارس علمیه دانست و گفت: لازم است روحانیت و اساتید حوزه‌های علمیه تلاش خود را برای هدایت و معنویت مردم و پاسخگویی به شبهاتی که از سوی دشمنان ایجاد می شود، انجام دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه حوزه های علمیه همواره در طول تاریخ نقش مهم و حیاتی داشته اند، بیان داشت: تبلیغ دین، تقویت باورهای دینی، اصلاح اخلاق و رفتار جامعه به برکت حوزه های علمیه بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حوزه های علمیه پایگاه مستحکمی برای اسلام و مکتب اهل بیت بوده است، عنوان کرد: مجموعه فعالیت های علمی و فکری بر محور دین همواره در حوزه های علمیه صورت گرفته و حوزه های علمیه نقش هدایت دینی جامعه را بر عهده دارند.