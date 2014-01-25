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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۹

امید خبر داد؛

رشد 20 درصدی پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی مددجویان

رشد 20 درصدی پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی مددجویان

ساری - خبرگزاری مهر: معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزایی و خودکفایی مددجویان رشد 20 درصدی درسالجاری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید در حاشیه نشست با مسئولان کمیته امداد شهرستانهای مازندران از پرداخت تسهیلات خودکفایی اشتغال به 120 هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد خبر داد و گفت: طبق برآورد اولیه و آمار، پردخت تسهیلات نسبت به گذشته رشد 20 درصدی داشته است.

وی اظهار داشت: با کاریابی های که افراد از طریق کمیته امداد انجام داده و جذب شدند تقریبا به 120 هزار نفر تسهیلات مورد نظر پرداخت شده است.

وی سقف تسهیلات را متفاوت دانست و گفت: در مشاغل خانگی از منابع بانکی 50 میلیون ریال و برای اشتغال های کوچک 15 میلیون تومان تعریف شده است.

امید یادآورشد: با توجه به منابع متعددی که جذب می شود، همکاران در استانهای مختلف اجازه دارند این وامها را به طرحهای دارای توجیه اقتصادی پرداخت کنند.

معاون کمیته امداد کشور یادآورشد: این تسهیلات به صورت قرض الحسنه در اختیار خانوارها قرار می گیرد.

کد مطلب 2221307

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