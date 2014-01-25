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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

احمدوند:

دهه فجر امسال 670 واحد مسکن مهر در نهاوند به بهره برداری می رسد

دهه فجر امسال 670 واحد مسکن مهر در نهاوند به بهره برداری می رسد

نهاوند- خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند گفت: در ایام دهه فجر امسال در حوزه مسکن مهر 670 واحد در شهرستان نهاوند افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدوند بعدازظهر شنبه در جمعه خبرنگاران با اشاره به اینکه واحدهای مسکن مهر شامل پروژه 96 واحدی مهر طلاب، پروژه 144 واحدی فرهنگیان و پروژه 80 واحدی شاهد است، افزود: پروژه‌های 150 واحدی همیاری شهرداری و 200 واحدی در قالب تفاهمنامه سه‌جانبه نیز از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر است.

احمدوند افزود: همزمان با ایام‌ دهه فجر بهسازی و آسفالت راه‌های پنج روستای شهرستان نهاوند به بهره‌برداری می‌رسد که برای بهسازی و آسفالت این روستاها 30 هزار و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: راه روستایی تپه علی ـ امیرآباد به طول دو و نیم کیلومتر و با اعتباری افزون بر 4 هزار و 900 میلیون ریال در دهه فجر افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: بهسازی و آسفالت راه روستایی حبیب‌آباد به طول یک و نیم کیلومتر و با هزینه 2 هزار و 500 میلیون ریال و راه روستایی بره‌ فراخ به طول دو کیلومتر و با هزینه 2 هزار و 400 میلیون ریال از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر امسال است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند عنوان کرد: همزمان با دهه فجر، آسفالت راه روستایی دره‌ میرزا به طول هشت کیلومتر با هزینه 18 هزار میلیون ریال و راه روستایی میلاب به طول یک کیلومتر با هزینه 2 هزار و 700 میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

شهرام احمدوند بیان داشت: در شهرستان  نهاوند از مجموع 357 کیلومتر راه روستایی 54 کیلومتر آسفالت نشده است که تا پایان سال آینده تمام راه های روستای نهاوند آسفالت خواهند شد.

احمدوند گفت: چاپ و نصب بنرهای حاوی شعارهای گرامیداشت دهه فجر و پیروزی انقلاب، برگزاری مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر، چاپ بروشور از پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر از دیگر برنامه های اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند در دهه فجر امسا ل است.

کد مطلب 2221309

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