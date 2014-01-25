رئیس امارات زیر تیغ جراحی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع اماراتی اعلام کردند: شیخ خلیفه بن زاید رئیس امارات متحده عربی پس از سکته تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

این منابع بیان کردند: وضع جسمانی رئیس امارات رضایت بخش است.