فعاليت در بخش فرهنگ بايد از حالت بخشنامه اي خارج شود/لزوم تغيير رويكرد فرهنگي در كرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن منتشلو بعد از ظهر امروز در جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان سنندج اظهار داشت: برنامه ريزي براي كار فرهنگي بايد بر اساس نيازهاي روز و همچنين شرايط مكاني تعريف شود و بايد به اين نكته توجه داشت كه كار فرهنگي در قالب بخشنامه و ابلاغيه جوابگوي نيازهاي هر شهرستان و استاني نيست.

وي با اشاره به اينكه نيازهاي فرهنگي هر شهر و استاني متفاوت است و به همين دليل بايد برنامه ريزي هاي ما نيز بر اساس نيازهاي هر منطقه باشد، عنوان كرد: نمي توان انتظار داشت كه كارهاي فرهنگي كه قرار است در سنندج برگزار شود را از تهران و به صورت دستور اعلام كنند بلكه بايد ضمن مشخص كردن چهارچوب هاي اصلي فرصت براي كارهاي بهتر فرهنگي بر اساس نياز هر شهرستان و استان در دستور كار قرار گيرد.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان سنندج گفت: متوليان كارهاي فرهنگي و مديران ادارات و سازمان هاي دولتي مسئول در اين بخش نيز بايد در اولين گام شناخت كاملي از وضعيت موجود داشته باشند تا بتوانند بر اساس نيازهاي فعلي و همچنين برنامه ريزي بهتر كارهاي فرهنگي متناسب با نياز مردم را مديريت كنند.

وي گفت: وقتي كه فردي هيچ شناختي از سنندج و يا استان كردستان ندارد به هيچ عنوان نمي تواند متناسب با نياز برنامه ريزي در حوزه فرهنگ داشته باشد و به همين دليل است كه متاسفانه طي سالهاي اخير برنامه هاي فرهنگي اجرا شده در كردستان و حتي شهرستان سنندج بازخورد مناسبي نداشته است.

تغيير در رويكرد برنامه هاي فرهنگي سنندج ضروري است

رئيس شوراي اسلامي شهر سنندج نيز در اين جلسه ضمن تاكيد بر لزوم تغيير رويكرد نسبت به برنامه هاي فرهنگي در اين شهرستان عنوان كرد: برنامه هاي فرهنگي بايد تاثيرگذاري لازم را در جامعه داشته باشد و در همين راستا است كه انتظار مي رود شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ضمن مديريت مسائل كلان فرهنگي در اين بخش سياست گذاري بهتري داشته باشد.

سيد انور رشيدي بيان كرد: تغيير رويكرد در برنامه هاي فرهنگي شهرستان و استان يك ضرورت انكار ناپذير است و به همين دليل بايد ضمن مطرح كردن مسائل مهم در نشست ها و جلسات اين چنين بايد زمينه را براي انجام كارهاي فرهنگي هر چه بهتر فراهم كرده تا ميزان تاثيرات برنامه فرهنگي در سطح جامعه افزايش يابد.

وي ضمن تاكيد بر اين نكته كه متاسفانه تاكنون كارهاي فرهنگي برگزار شده تاثيرات چنداني به دنبال نداشته است، گفت: هر چند كه نبايد اقدامات و تلاش هاي صورت گرفته را در حوزه فرهنگ ناديده گرفت ولي بايد به اين مهم هم اذعان داشته باشيم كه ميزان تاثيرگذاري برنامه هاي فرهنگي در اين شهرستان مناسب نبوده است.

ترويج فرهنگ سلامت نيازمند كار فرابخشي و فراسازماني است

معاون خبر صدا و سيماي مركز كردستان نيز در اين جلسه ضمن اشاره به اينكه سلامت تنها رسالت و وظيفه يك سازمان و يا اداره دولتي خاصي نيست اظهار داشت: ترويج فرهنگ سلامت نيازمند يك كار جمعي و فراسازماني است و به همين دليل بايد در اين بخش هماهنگي هاي و تعامل بين بخشي صورت گيرد.

امين اقبالي بايد بيان اينكه بايد از تمامي ابزارهاي در اختيار در راستاي ترويج فرهنگ سلامت در جامعه بهره برداري شود، افزود: صدا و سيماي مركز كردستان در قالب بخش هاي مختلف خبري و برنامه هاي توليدي اقدامات مختلفي را در دستور كار قرار داده است و در همين راستا نيز اين آمادگي براي فعاليت هاي بهتري در اين بخش وجود دارد.

رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان سنندج نيز در اين جلسه با اشاره به برنامه هاي در دست اجرا در راستاي ترويج فرهنگ سلامت در جامعه گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بين وزارت بهداشت و ستاد اقامه نماز كشور قرار است كه از ظرفيت هاي ائمه جمعه و جماعت در راستاي ترويج فرهنگ سلامت در سطح جامعه بهره برداري شود.

اردشير رحيم زاده افزود: در همين راستا انتظار مي رود كه در شهرستان سنندج نيز ما بتوانيم در راستاي فرهنگ سازي حوزه سلامت از تمامي ظرفيت هاي در اختيار بهره برداري كنيم و به همين دليل بايد هماهنگي هاي لازم از سوي مسئولان مربوطه صورت گيرد.

وي با بيان اينكه برنامه هاي متعددي در راستاي فرهنگ سازي حوزه سلامت در دستور كار قرار گرفته است، يادآور شد: فرهنگ تغذيه، شيوه هاي زندگي سالم، فرزند پروري، و مباحث مربوط به بهداشت روان از جمله موضوعات مهمي است كه در قالب اجرايي كردن اين طرح به مردم آموزش داده مي شود.

بهره برداري از ظرفيت رسانه ها براي ترويج فرهنگ سلامت ضروري است

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج نيز در اين جلسه با اشاره به لزوم اطلاع رساني و بهره برداري از ظرفيت رسانه هاي جمعي در اين بخش بيان كرد: سلامت يك موضوع مهم و اساسي و به صورت مستقيم با مردم ارتباط دارد كه در همين راستا بايد از تمامي ظرفيت هاي در اختيار در راستاي توجه بيشتر به اين مهم استفاده كرد.

رئيس آموزش و پرورش ناحيه يك سنندج نيز در اين جلسه عنوان كرد: آموزش و پرورش يك نهاد تاثيرگذار در حوزه فرهنگ سازي است و ما آمادگي داريم كه در اين بخش همكاري هاي لازم را با مسئولان براي فرهنگ سازي در حوزه سلامت انجام دهيم.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي سنندج و رئيس شوراي فرهنگ عمومي اين شهرستان نيز طي سخناني گفت: جلسات شوراي فرهنگي عمومي سنندج تاكنون به صورت مرتب برگزار شده و بر اساس برنامه هاي ريزي هاي صورت گرفته قرار است كه كارگروه ها و كميته هاي تخصصي شورا فعال شود.

حميدرضا گوهري بيان كرد: تلاش مي شود كه ضمن بررسي مسائل مختلف دستور كارهاي شوراي فرهنگ عمومي مشخص شده و انتظار داريم كه كليه ادارات و سازمان هاي دولتي در راستاي اجرايي كردن مصوبات شورا اقدام كنند.

جلسه شوراي فرهنگ عمومي سنندج با دستور كار ترويج فرهنگ سلامت برگزار شد و طي آْن اعضا به بيان ديدگاه هاي خود در اين بخش پرداختند.