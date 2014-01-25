فعالان حوزه محیط زیست لرستان تجلیل می شوند

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که در دستور کار داریم این است که از فعالان عرصه محیط زیست که فعالیتهای خوب و مستمری در این حوزه انجام داده اند تجلیل کنیم.

وی با بیان اینکه برای شناسایی این افراد به همه شهرستانهای استان فراخوان داده ایم، عنوان کرد: در این راستا از ادارات محیط زیست شهرستانهای استان خواسته ایم که نسبت به معرفی فعالان حوزه محیط زیست در شهرستان خود اقدام کنند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه تاکنون 100 فعال محیط زیست به ما معرفی شده است، عنوان کرد: در حال حاضر کار بررسی سابقه فعالیت زیست محیطی این افراد در حال انجام است.

بازگیر تصریح کرد: در این راستا تلاش می شود که با همکاری یک اسپانسر بخش خصوصی از فعالان و دست اندرکاران این حوزه از محیط بانان گرفته تا فعالان مردمی بخش محیط زیست تجلیل کنیم.

وی یادآور شد: تجلیل از پیرمرد بروجردی که سالهاست به طور مستمر اقدام به پاکسازی عرصه های طبیعی و زیست محیطی بروجرد می کند یکی از برنامه های در دستور کار در این همایش است.