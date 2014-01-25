تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و ششم ژانویه سال 2014 میلادی.

- مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* فولادخوزستان - پرسپولیس، ساعت 16:45، ورزشگاه غدیر اهواز

- هفته ‌های بیست و سوم و بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

معوقه از هفته بیست و سوم:

* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

هفته بیست و چهارم:

* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن سورینت، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

* سپاهان اصفهان - صنعتی خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی

- هفته هفدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه الف:

* نساجی مازندران - گل‌گهر سیرجان

* شهرداری بندرعباس - فولاد یزد

* نیروی زمینی تهران - گهر دورود

* گیتی پسند اصفهان - شهرداری یاسوج

* سیاه جامگان مشهد - صنعت نفت آبادان

* استقلال اهواز - پدیده مشهد

گروه ب:

* مس رفسنجان - پارسه تهران

* یزد لوله - پاس همدان

* البدر بندرکنگ - سایپا شمال

* پیکان تهران - آلومینیوم هرمزگان

* راهیان کرمانشاه - نفت مسجد سلیمان

* ایرانجوان بوشهر - ابومسلم مشهد

- تورنمنت بین‎المللی فوتبال فرنز کاپ اندونزی - مالزی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

دیدار رده‌بندی:

* اسپورتینگ لیسبون - اینترناسیونال برزیل

دیدار فینال:

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران - تیم فوتبال زیر 16 سال اسلواکی

- مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

دیدار فینال:

* عراق - عربستان

- مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* گابن - لیبی

* غنا - جمهوری کنگو