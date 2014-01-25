تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم بهمنماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و ششم ژانویه سال 2014 میلادی.
- مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان میرسد:
* فولادخوزستان - پرسپولیس، ساعت 16:45، ورزشگاه غدیر اهواز
- هفته های بیست و سوم و بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
معوقه از هفته بیست و سوم:
* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
هفته بیست و چهارم:
* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* فجرسپاسی شیراز - راهآهن سورینت، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی
* سپاهان اصفهان - صنعتی خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استقلال تهران - ذوبآهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی
- هفته هفدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه الف:
* نساجی مازندران - گلگهر سیرجان
* شهرداری بندرعباس - فولاد یزد
* نیروی زمینی تهران - گهر دورود
* گیتی پسند اصفهان - شهرداری یاسوج
* سیاه جامگان مشهد - صنعت نفت آبادان
* استقلال اهواز - پدیده مشهد
گروه ب:
* مس رفسنجان - پارسه تهران
* یزد لوله - پاس همدان
* البدر بندرکنگ - سایپا شمال
* پیکان تهران - آلومینیوم هرمزگان
* راهیان کرمانشاه - نفت مسجد سلیمان
* ایرانجوان بوشهر - ابومسلم مشهد
- تورنمنت بینالمللی فوتبال فرنز کاپ اندونزی - مالزی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
دیدار ردهبندی:
* اسپورتینگ لیسبون - اینترناسیونال برزیل
دیدار فینال:
تیم فوتبال زیر 16 سال ایران - تیم فوتبال زیر 16 سال اسلواکی
- مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان میرسد:
دیدار فینال:
* عراق - عربستان
- مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* گابن - لیبی
* غنا - جمهوری کنگو
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