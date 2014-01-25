96 واحد آلاینده در خرم آباد اخطاریه زیست محیطی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شکایات مکرر مردمی از واحدهای آلاینده به خصوص صنوف صافکاری، نقاش های خودرو و همچنین ضایعاتی بازدید از این واحدها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا طی بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل مشخص شد برخی از این واحدها در حریم شهر و اماکن مسکونی موجب سلب آسایش مردم به لحاظ آلودگی صوتی و مواد شیمیایی و همچنین رخنه کردن موجودات موزی در محل برخی ضایعاتی ها شده اند.

کارشناس نظارت و پایش اداره کل محیط زیست لرستان افزود: در این راستا با توجه به تصویب نامه شورای عالی حفاظت محیط زیست و همچنین هئیت وزیران 96 واحد آلاینده در سطح شهر خرم آباد باید ضمن تغییر محل فعالیت خود در فاصله مناسب از اماکن مسکونی، آموزشی و درمانی قرارگیرند.

مرادی به الزامات قانونی در این بخش اشاره کرد و بیان داشت: واحدهای صافکاری و نقاشی باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به شهرک زاگرس در منطقه کمالوند خرم آباد نقل مکان کنند.

وی افزود: همچنین واحدهای ضایعاتی طی این 30 روز مهلت داده شده مطابق ضوابط استقرار سازمان حفاظت محیط زیست باید به مکانی که حداقل 200 متر با اماکن مسکونی چه شهری و چه روستایی فاصله داشته باشد نقل مکان کنند.

کارشناس نظارت و پایش اداره کل محیط زیست لرستان یادآور شد: در غیر این صورت بعد از مهلت داده شده با همکاری اماکن و ماموران نیروی انتظامی واحدهای مذکور پلمپ خواهند شد.