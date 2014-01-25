سرطان دومين عامل مرگ و مير در کردستان/ 200 ماده شیمایی عامل تشدید کننده سرطان است

به گزارش خبرنگار مهر، بایزید قادری بعد از ظهر شنبه در نشست خبری كه به مناسبت هفته مبارزه با سرطان برگزار شد، اظهار داشت: شناسایی سرطان و باور وجود بيماري سرطان مهم ترین راه حل مبارزه با سرطان است.

وی با اشاره به این مطلب که از تقابل بین عامل محیطی و ژنتیکی سرطان شکل می گیرد، افزود: در مباحث محیطی می توان با آگاهی از عوامل بروز سرطان، غربالگری های به موقع و آگاهی کافی در خصوص انواع سرطان ها ابتلا شدن را به حداق رساند.

فوق تخصص بیماری های سرطانی در استان کردستان بیان کرد: رژیم های غذایی، حذف مواد مضر و باور به این مطلب که سرطان همیشه در کمین است می تواند زمینه های کاهش بیماری را به حداقل برساند.

قادری یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر سرطان سینه در بانوان و سرطان معده در مردان بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است و به همين دليل لازم است كه اطلاع رساني لازم در اين راستا صورت گرفته و مردم با بيماري سرطان به شكل بهتري آشنا شوند.

وی با اشاره به این مطلب که غربالگری میزان رشد بیماری را به حداقل می رساند، ادامه داد: در افرادی که عامل ژنیک سرطان وجود ندارد می توان با غربالگری به راحتی از سلامت خود آگاه شد یا افرادی که عامل ژنتیک در بیماری آنها نقش دارد از تشخیص به موقع بیماری بهره مند شوند تا بتوان نسبت به درمان آن اقدامات لازم را انجام داد.

فوق تخصص بیماری های سرطانی در استان کردستان گفت: متاسفانه در حال حاضر از هر سه مرگ زود هنگام یکی به علت کشیدن سیگار است و همگی اینها به دلیل عدم باور سرطان و آگاهی درست در این خصوص است.

قادری با اشاره به اينكه بايد اطلاع رساني لازم در اين بخش صورت گيرد و مردم از بيماري سرطان اطلاعات كامل داشته باشند، اظهار داشت: هدف اصلی در بحث اطاع رسانی و غربالگری های به موقع شناسایی 100 بیمار به ازاری 100 هزار جمعیت است.

وی افزود: می توان با باور سرطان و داشتن اطاعات کافی بیماری سرطان را با کمترین هزینه و عوارض از پای درآورد و نسبت به درمان آن اقدامات لازم را انجام داد.

فوق تخصص بیماری های سرطانی در استان کردستان بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر 200 ماده شیمایی عامل تشدیده کننده سرطان در محیط وجود دارد و بايد اقشار مختلف مردم اطلاعات لازم را در اين خصوص داشته باشند.

قادری با اشاره به این مطلب که حذف بسیاری از مواد مضر و رژیم های غذایی مناسب می تواند در حذف این مواد شیمایی موثر باشد، یادآور شد: در مجموع حذف این مواد شیمیایی غیر ممکن است چرا که بسیاری از محصولات کشاورزی، دامی و دارویی آغشته به این مواد شیمایی هستند.

وی ادامه داد: استفاده از گوشت ماهی، سبزیجات، میوه های تازه و عدم مصرف سیگار، مشروبات الکلی و جلوگیری از چاقی زیاد می تواند راه کار مناسبی برای مبارزه با این بیماری باشد.