در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر با فعل برخورد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجاديان در مراسم توديع و معارفه رئيس پليس امنيت اخلاقي اين استانداشتن ايمان، اراده، قوه تشخيص و درك در انجام موفقيت آميز فريضه امر به معروف و نهي از منكر را اساسي دانست و از كاركنان پليس امنيت اخلاقي خواست،‌براي سالم سازي محيط جامعه و موفقيت در امورات و وظايف خود، در انجام اين فريضه الهي احترام توام با اقتدار را سرلوحه كار خود قرار دهيم.

وي وضعيت توجيه و ارشاد در استان فارس را خوب ارزيابي كرد و گفت: درانجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر كه وظيفه همگاني است، به جاي برخورد با فرد، بايد با عمل فرد برخورد شود تا تذكر و ارشاد موثر واقع شود.

فرمانده انتظامي فارس با بيان اينكه رويكرد پليس امنيت اخلاقي در انجام فريضه امربه معروف و نهي از منكر ، رويكرد ارشادي و انذاري است تصريح كرد: براي اثرگذاري و موفقيت در انجام اين فريضه الهي، علاوه بر تقويت ايمان و شهامت لازم است كاركنان رفتارمودبانه، توام با اقتدار داشته باشند.

در اين مراسم توسط سردار سجاديان از زحمات سرهنگ مسلم ابراهيم پور رئيس سابق پليس امنيت اخلاقي تقدير و بجاي وي سرهنگ محمدرسول شاكري به اين سمت منصوب شد.