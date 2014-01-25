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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۳

سردار سجادیان:

در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر با فعل برخورد شود

در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر با فعل برخورد شود

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي استان فارس گفت: در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر كه وظيفه همگاني است، آنچه لازم است مد نظر قرار گيرد، برخورد با فعل بجاي برخورد با فاعل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجاديان در مراسم توديع و معارفه رئيس پليس امنيت اخلاقي اين استانداشتن ايمان، اراده، قوه تشخيص و درك در انجام موفقيت آميز فريضه امر به معروف و نهي از منكر را اساسي دانست و از كاركنان پليس امنيت اخلاقي خواست،‌براي سالم سازي محيط جامعه و موفقيت در امورات و وظايف خود، در انجام اين فريضه الهي احترام توام با اقتدار را سرلوحه كار خود قرار دهيم.

وي وضعيت توجيه و ارشاد در استان فارس را خوب ارزيابي كرد و گفت: درانجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر كه وظيفه همگاني است، به جاي برخورد با فرد، بايد با عمل فرد برخورد شود تا تذكر و ارشاد موثر واقع شود.

فرمانده انتظامي فارس با بيان اينكه رويكرد پليس امنيت اخلاقي در انجام فريضه امربه معروف و نهي از منكر ، رويكرد ارشادي و انذاري است تصريح كرد: براي اثرگذاري و موفقيت در انجام اين فريضه الهي، علاوه بر تقويت ايمان و شهامت لازم است كاركنان رفتارمودبانه، توام با اقتدار داشته باشند.

در اين مراسم توسط سردار سجاديان از زحمات سرهنگ مسلم ابراهيم پور رئيس سابق پليس امنيت اخلاقي تقدير و بجاي وي سرهنگ محمدرسول شاكري به اين سمت منصوب شد.

کد مطلب 2221333

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