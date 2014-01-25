كشف20طاقه پارچه خارجي قاچاق در فيروزآباد/ يك كيلو و 450 گرم هروئين در لارستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علي نيكنام اظهار كرد: در راستاي مبارزه با انواع قاچاق كالا، ودر پي كسب خبري مبني بر اينكه در مسير فيروزآباد به شيراز خودروي پژو پارس حامل كالاي قاچاق مي باشد ، ماموران مبارزه با قاچاق كالا وارز بلافاصله به محل مورد نظر عزيمت كردند.

وي ادامه داد: ماموران خودرو حامل كالاي قاچاق را شناسائي مي كنند ولي راننده خودرو با مشاهده ماموران متواري مي شود.

سرهنگ نيكنام تصريح كرد: با فرار متهم عمليات تعقيب و گريز پليسي آغاز شد كه در نهايت ماموران با خودرو را متوقف و پس ازبازرسي به عمل آمده ازخودرو 20 طاقه پارچه خارجي قاچاق در ابعاد بزرگ کشف شد.

سرهنگ نيكنام با اشاره به دستگيري فرد قاچاقچي به نام "پ – الف" در اين رابطه تصريح كرد: برابر نظريه كارشناسان اقتصادي ارزش ريالي محموله قاچاق كشف شده بالغ بر 100 ميليون ريال برآورد شده است.

ناكامي قاچاقچيان در انتقال 98 كيلوگرم حشيش

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم از كشف 98 كيلوگرم حشيش و دستگيري سه سوداگر مرگ در آن شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم در تشريح اين خبر گفت : با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي مبني بر اينكه فردي ، محل سكونت خود را محلي براي خريد و فروش مواد مخدر نموده و قصد انتقال مقدار قابل توجهي مواد مخدر به شيراز دارد ، موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان جهرم قرار گرفت.

سرهنگ يوسف ملك زاده افزود: ماموران تحقيقات را جهت شناسايي و دستگيري تهيه و توزيع کننده مواد افيوني آغاز و پس از يك سري كار اطلاعاتي گسترده، مخفيگاه او را شناسايي و تحت مراقبت هاي خود قرار دادند.

وي تصريح كرد: ماموران ضمن هماهنگي قضايي و در يك عمليات غافلگيرانه ، موفق شدند در بازرسي از منزل اين متهم 98كيلوگرم موادمخدر از نوع حشيش کشف و ضبط كنند.

سرهنگ ملك زاده اظهار داشت: در همين ارتباط ، سه متهم به نام هاي "الف - ن"، "و - ك" و "س - ص" دستگير و جهت سير مراحل قانوني به مقامات قضايي معرفي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم با تأكيد بر عزم قاطع پليس در مبارزه با سوداگران مرگ ، خاطر نشان كرد: شهروندان مي توانند هر گونه اطلاعات و اخبار خود را در خصوص توزيع كنندگان مواد مخدر به مركز فوريت هاي پليس 110 اعلام كنند.

خیانت به اعتماد هم دانشگاهی در شیراز

رئیس پلیس "فتا" استان فارس از شناسایی و دستگیری جوانی 21 ساله خبر داد که با استفاده از اطلاعات حساب همکلاسی خود اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی كرده بود.

سرهنگ سيدموسي حسيني گفت: دانشجوی یکی از دانشگاه های استان فارس طي شکایتی با موضوع برداشت غیر مجاز پليس "فتا" مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به پرونده اش می شود.

وي ادامه داد: کارشناسان این پلیس در اقدامی فنی با شناسایی متهم در فضای مجازی وی را دستگیر و به این پلیس احضار مي كنند.

رئیس پلیس "فتا" استان فارس تصريح كرد: وی در ابتدا منکر سرقت اینترنتی از حساب دوستش شده اما هنگامی که با ادله افسر پرونده روبه رو شد به بزه انتسابی خود اعتراف كرد.

سرهنگ حسيني گفت: متهم اطلاعات حساب دوستش را مدتی پیش از او گرفته و سپس با فعال كردن رمز دوم آن اقدام به برداشت از حسابش كرده بود.

حساب طلبکار با برداشت غیر مجاز تسویه شد

رئیس پلیس" فتا" فارس از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با اتصال به حساب شاکی از حساب وی اقدام به خرید شارژ كرده و سپس دست به سرقت اینترنتی می زند.

سرهنگ حسيني گفت: شاکی در این پرونده مدعی برداشت غیر مجاز از حسابش از طریق کارت شارز می شود در حالی که هیچ اطلاعی از سارق حساب ندارد.

وي ادامه داد:کارشناسان این پلیس ضمن شناسایی متهم پرونده، اقدام به دستگیری وی كرده و سارق اینترنتی در بازجویی بیان می کند که مبلغ يك ميليون ريال را به حساب شاکی انتقال داده اما وی این مبلغ را به وی نداده و او نیز برای تسویه حساب دست به این اقدام می زند.

رييس پليس "فتا" فارس تصريح كرد: در ادامه با بررسی حساب شاکی مشخص شد ادعای متهم درست است ولی دوست شاکی روزی از متهم درخواست وجه به مبلغ يك ميليون ريال كرده اما بدلیل اینکه کارت عابر بانکی در اختیار نداشته است اطلاعات کارت شاکی را که دوستش است گرفته و انتقال مبلغ قرضی به حساب شاکی صورت می گیرد.

سرهنگ حسيني گفت: از آنجا که این مبلغ به متهم پس داده نمی شود، وی در اقدامی با دسترسی به حساب شاکی تعداد زیادی کارت شارژ را خریده و از این طریق سعی می کند تسویه حساب را انجام دهد.

دستگيري سارق خودرو در شيراز

ماموران انتظامي شهرستان شيراز با دستگيري يك سارق در اين شهرستان خودرو مسروقه را كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز با اعلام اين خبر گفت: ماموران كلانتري کوي زهرا اين فرماندهي مطلع شدند يک دستگاه خودرو زانتيا متعلق به يكي از شهروندان در يكي از بلوارهاي شيراز به سرقت رفته است.

سرهنگ بهادر اسماعيلي افزود: پس از انجام كارهاي اطلاعاتي در اين خصوص، ماموران خودرو مسروقه زانتيا با 3 نفر سرنشين را در يكي از خيابان هاي شهر مورد شناسايي قرار داده و متوقف كردند.

وي ادامه داد: در اين هنگام سارق با مشاهده ماموران از صحنه متواري شده كه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز اين فرد سارق به نام "م- الف" دستگير شد.

کشف 117 كيلوگرم ترياك در داراب

ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب استان فارس با توقيف يك دستگاه خودرو پژو 405 در اين شهرستان 117 كيلوگرم ترياك كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان داراب با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان مطلع شدند قاچاقچيان قصد دارند يك دستگاه خودرو پژو 405 حامل مواد مخدر را از شهرستان حاجي آباد به سمت داراب انتقال دهند.

سرهنگ حسين ديندارلو افزود: بلافاصله ماموران در مسير تردد قاچاقچان مستقر و با زير نظر قرار دادن خودروهاي عبوري، خودرو حامل مودكمخدر را شناسايي كردند.

وي ادامه داد: زماني كه ماموران قصد متوقف كردن خودرو را داشتند راننده بدون توجه به فرمان ايست ماموران از صحنه متواري كه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز، ماموران خودرو را توقيف و در بازرسي از آن 117 كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان داراب بيان كرد: در اين خصوص دو قاچاقچي موادمخدر به نام هاي "الف- ح" و "ص- الف" دستگير و 5 دستگاه تلفن همراه متعلق به آنان توقيف شد.

كشف يك كيلو و 450 گرم هروئين در لارستان

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان استان فارس از كشف يك كيلو و 450 گرم هروئين در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسين خليفه با اعلام اين خبر گفت: ماموران پاسگاه هرمود عباسي با همكاري ماموران اعزامي از پليس مبارزه با موادمخدر ناجا هنگام كنترل خودروهاي عبوري در جاده بندرعباس، لار به شخصي به نام "ع - ش" كه مسافر اتوبوس بود مظنون شدند.

وي ادامه داد: پس از بازرسي از كيف اين فرد مقدار يك كيلو و 450 گرم موادمخدر از نوع هرويين كشف شد.

سرهنگ "خليفه" گفت: متهم دستگير، پرونده تشكيل و جهت سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شد.

زائران حامل مواد مخدر ممنوع الخروج مي شوند

رئيس پليس فرودگاه هاي فارس با تشريح تمهيدات وي‍ژه اين پليس در خصوص پروازهاي حج عمره در فرودگاه شيراز گفت: زائران حامل موادمخدر ممنوع الخروج مي شوند.

سرهنگ اكبر خسروي در اين خصوص گفت: با توجه به حجم بالاي مراجعه کننده به فرودگاه در روزهاي پروازي، پليس فرودگاه شيراز تدابير ويژه اي را به كار بسته تا از مشكلاتي نظير ترافيک، سرقت و وقوع جرايم مختلف جلوگيري بعمل آيد.

وي ادامه داد: عده اي از زائران به دليل اعتياد، بيماري، نياز جسمي و به بهانه اينکه در صورت همراه نداشتن مواد قادر به انجام مناسک حج نخواهند بود اقدام به جاسازي انواع موادمخدر در شکل ها و روش هاي مختلف مي كنند.

سرهنگ خسروي با بيان اينكه بار همراه زائران توسط كاركنان متخصص پليس فرودگاه مورد بازرسي دقيق قرار مي گيرد هشدار داد: در صورت همراه داشتن مواد مخدر از ادامه سفر جلوگيري و زائر حامل موادمخدر ممنوع الخروج مي شود.

رييس پليس فرودگاه هاي فارس با بيان اينكه زائران با ماموران پليس فرودگاه در تمامي زمينه ها در جهت مسائل ترافيكي و انتظامي همكاري لازم را داشته باشند هشدارهايي را به به زائران ارئه داد: حمل هرگونه مواد مخدر سنتي و صنعتي به هر ميزان جرم محسوب مي شود.

كاميون حامل 35 هزار ليترسوخت قاچاق در لارستان متوقف شد

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان استان فارس از كشف 35 هزار ليتر سوخت قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسين خليفه با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس آگاهي اين يگان هنگام گشت زني در حوزه استحفاظي به يك خودرو كاميون در جاده لار، بندرعباس مظنون شدند.

وي بيان کرد: پس از توقيف خودرو و در بازرسي از آن 35 هزار ليتر سوخت قاچاق از نوع گازوئيل كشف شد.

سرهنگ خليفه افزود: در اين راستا يك نفر به نام "ع - ك" دستگير و پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شد.