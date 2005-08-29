امروز در تاريخ

درگذشت حضرت آيت الله العظمي سيد شهاب الدين مرعشي نجفي :





آيت الله مرعشي نجفي

رحلت آيت الله العظمي سيد محمد تقي خوانساري:





حضرت آيت الله مرعشي نجفي در سال 1315 ه ق ، در نجف به دنيا آمد . پدرش آيت الله سيد شمس الدين محمود مرعشي از اعاظم فقهاي عصر خود بود . سيد شهاب الدين پس از فراگيري مقدمات علوم اسلامي ، در نجف ، در درس خارج فقه و اصول آيت الله آقا ضياء عراقي ، آيت الله شيخ احمد كاشف الغطا حاضر شد و از محضر آنان بهره هاي فراوان برد . تلاش شبانه روزي او سرانجام در 27 سالگي به ثمر نشست و او به درجه اجتهاد نايل آمد . آيت الله مرعشي نجفي در نجف ، كاظمين ، كربلا ، سامرا ، قم و تهران به تلمذ پرداخت و از محضر استاداني چون حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي كسب فيض كرد.ايشان از برخي از مراجع عظام تقليد اجازه اجتهاد دريافت كردند كه بر خي از آنها عبارتند از: آيت الله العظمي آقا ضياء عراقي ، آيت العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني و آيت الله العظمي شيخ عبدالكريم حايري يزدي . در طول بيش از از هفتاد سال تدريس ايشان در حوزه علميه قم ، دانشمندان بسياري تربيت شدند كه شماري از آنان نيز از ايشان اجازه اجتهاد در يافت كردند . سيد محمود طالقاني ، شهيد مطهري ، شهيد مفتح ، آيت الله مهدوي كني ، شهيد محمد صدوقي و...از جمله شاگردان ايشان بودند . آيت الله مر عشي نجفي در طول ساليان دراز خدمات بسياري به جهان اسلام عرضه كرد . تاسيس مدارس علميه يكي از فعاليت هاي در خشان ايشان بوده كه مدرسه مهديه ، مدرسه شهابيه از جمله آنهاست . كتابخانه آيت الله العظمي مرعشي نجفي از بزرگترين كتابخانه هاي كشور و در رديف كتابخانه مجلس شوراي اسلامي و كتابخانه آستان قدس رضوي است . اين كتابخانه هم اكنون بيش از 250000جلد كتاب چاپي و 25000جلد كتاب خطي دارد . ايشان در طول عمر پربركتشان بيش از يكصد و چهل و هشت كتاب ، رساله و مقاله به رشته تحرير در آوردند كه شمار بسياري از آنها هنوز به چاپ نرسيده اند . مشجرات آل رسول الله الاكرام يا مشجرات الهاشميين و ملحقات الاحقاق از مهمترين آثار چاپ شده ايشان است . آن عالم رباني بر اي نوشتن بر خي كتب خود به كشور هاي مختلفي سفر كردند و با دانشمندان و علماي ا د يان مختلف به گفتگو نشستند.در زندگي سياسي خود نيز همواره از نهضت امام خميني ره حمايت كرد و به افشاي رژيم شاه پرداخت . ايشان پس از انقلاب اسلامي نيز همواره يار و ياور انقلاب اسلامي بودند . آن عالم رباني سرانجام پس از عمري تلاش در راه اعتلاي علوم اسلامي در هفتم شهريور سال 1369 ه ش دار فاني را وداع گفت و به ديار حق شتافت . در زندگي سراسر بركت اين مرد خدا آمده است كه هرگز نتوانست به زيارت خانه خداوند سبحان مشر ف شود زيرا مي فرمود ، استطاعت و تمكن مالي كه لازمه وجوب تشرف به خانه خداند كريم است ، ندارم .



سيد محمد تقي خوانساري درار ديبهشت سال 1267 ه ق در خانواده اهل علم وكمال ديده به جهان گشود . سيد محمد تقي در هفده سالگي ادبيات عرب و ديگر پايه هاي مقدماتي علوم اسلامي را فراگرفت. او در نجف در درس فقيه بزرگ و محقق بزرگ اصولي آيت الله آخوند خراساني شركت كرد و در كنار آن در محضر درس آيت الله سيد محمد كاظم طباطبايي و پس از ارتحال او از محضر آيت الله ناييني و آيت الله آقا ضياء عراقي بهره هاي فراوان برد. پس از آغاز جنگ نخست جهاني ، بصره و حوالي آن به تصرف قواي انگليس در آمد . در اين وضعيت آيت الله خوانساري درس و بحث را رها كرد و در صف نخست مبارزه عليه رژيم اشغالگر انگلستان قرار گرفت . او در كه اين نبرد در صف مقدم جبهه مجاهدت مي كرد ، پس از مدتي مجروح شد و به دست نيروهاي مهاجم اسير گشت . پس از آن آقاي خوانساري و چند صد نفر از اسرا به سنگاپور فرستاده شدند . ايت الله خوانساري در اين محيط نيز هرگز از تدريس و آموختن دست بر نداشت و توانست زبان انگليسي را از يك راجه هندي بياموزد . او سرانجام پس از چهار سال اسارت آزاد شد . آن عالم رباني پس از آن به خوانسار بازگشت و حوزه علميه اي بنا نهاد و در آن شاگردان بسياري تربيت كرد . يكي از مهمترين حوادث دوران او نماز باراني است كه آن عالم جليل القدر اقامه كرد . بروز خشكسالي در سال 1323 مردم قم را كلافه كرده بود . نه تنها قم كه سراسر كشور در پي حمله متفقين دچار فقر ، گرسنگي و قحطي شده بود . در اين هنگام آيت الله خوانساري در حالي كه پاها را برهنه كرده بود به همراه عده اي به سمت صحراي خاك فرج قم حركت كر دند . پس از اين نماز بود كه باران گسترده اي قم را فرا گرفت كه تا آن وقت كسي چنين بارشي را نديده بود . آيت الله خوانساري در هنگام ملي شدن صنعت نفت نيز به ياري آيت الله كاشاني و دكتر مصدق برخاست و با فتوايي سرنوشت ساز ملي شدن صنعت نفت را خواستار شد . آيت الله خوانساري سرانجام در سال هفتم ذي حجه 1371 ه ق ، هفتم شهريور سال 1331 ه ش به ديار حق شتافت . پيكر او را در جوار حرم مطهر حضرت معصومه مدفون ساخته اند .



در گذشت آيت الله كوه كمره اي :

درچنين روزي در سال 1299هجري قمري آيت الله سيد حسين كوه كمره اي ازعلماي بر جسته جهان تشيع ديده از جهان فروبست . . از آيت الله كوه كمره اي كه از استوانه هاي حوزه علميه بودند آثار گرانسنگي در حوزه فقه شيعه به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به الصلاه و الزكاه اشاره كرد .



محكوم كردن شبيه سازي انسان از سوي پاپ :

