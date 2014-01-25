مسئولان از مسائل فرهنگی شهروندان غافل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بخشایی بعدازظهر شنبه در نشست آسیب شناسی فرهنگی با اصحاب رسانه در محل شورای شهر گچساران افزود: کلیه مشکلات عمرانی یک روزی حل می شود ولی عدم توجه به مسائل فرهنگی جامعه را سال ها عقب می اندازد.

وی با انتقاد از اصحاب رسانه در خصوص عدم اولویت بندی در اهمیت اخبار و رویدادها اظهار داشت: اولویت بندی اخبار در رسانه صورت نگرفته و نتیجه آن عدم یکپارچگی تفکرات در جهت فرهنگ سازی است.

بخشایی افزود: کارهای فرهنگی دیربازده است و حداقل پنج سال زمان برای نتیجه گرفتن هر طرح نیاز خواهد بود.

عضوکمیسیون فرهنگی شورای شهرگچساران گفت: برخی رسانه ها با سیاسی کاری از ارائه واقعیت ها به جامعه خودداری می کنند که این موجب عدم پیشرفت خواهد شد.

بخشایی استفاده از نخبگان فکری و اقتصادی را نیاز امروز جامعه دانست و تصریح کرد: در چندسال گذشته گچساران ضربه سنگینی از عدم استفاده از نظرات نخبگان خورده است.

وی همچنین نقش نشاط و شادابی در میان جوانان را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: جوانان گچساران نیاز به نشاط دارند تا بتوانند خوب فکر کنند و شهر خود را بسازند.