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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۴۰

عباسی خبر داد:

اجرای 13 پروژه با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد تومان در استان گلستان

اجرای 13 پروژه با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد تومان در استان گلستان

گرگان- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: نزدیک به 13 پروژه با اعتباری افزون بر 900 میلیارد تومان در استان سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: در حال حاضر بیش از 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان برای توسعه گردشگری در 2 هتل پنج ستاره پارتیا و بوتاک و یک پروژه دیگر انجام شده است.

عباسی از ثبت 71 اثر در فهرست آثار ملی، 13 اثر معنوی، 2 رویداد مهم تاریخی در استان گلستان خبرداد و افزود: واقعه پنجم آذر و 12 دیماه شهرستان گالیکش، جزو رویدادهای تاریخی استان محسوب می شوند که به ثبت ملی درآمده است.

وی آثار ثبت شده در استان را نزدیک به 2 هزار و 500 اثر در بخش میراث دانست و اضافه کرد: دیوار بزرگ گرگان نیز یکی از بزگرترین آثار باستانی در استان است به ثبت جهانی رسیده، همچنین 2آبشار شیرآباد و کبودوال نیز به ثبت آثار ملی رسیده است.

وی از احداث بازارچه صنایع دستی در بخش های تولیدی، مصرفی و بازاریابی در جنب خیابان گرگانجدید خبر داد و افزود: این بازارچه با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال خریداری شده که هم اکنون در حال احداث است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اظهار داشت: کاخ خوش ییلاق با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو 670 میلیون ریال خریداری شده است.

وی با اشاره به احیای تپه قلعه خندان گفت: در گذشته عده ای اراذل و اوباش و معتادین خیابانی در این مکان حضور می یافتند اما با همکاری شهرداری گرگان و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، تپه قلعه خندان تبدیل به مکانی برای تفرج گردشگران شده است.

عباسی از فعالیت نزدیک به 8 حوزه در زمینه های مختلف فرهنگی و تاریخی در گلستان خبر داد و اظهار داشت: حوزه تخصصی فرش در شهرستان گنبدکاووس، حوزه زن و دفاع مقدس، حوزه طبیعت، حوزه زمین شناسی نیز در دست راه اندازی است.

وی ادامه داد: حدود 28 رشته بومی، 46 رشته غیر بومی در بخش صنایع دستی از سوی این سازمان آموزش داده شده است که تعداد یک هزارو 39 نفر در سال گذشته و 975 نفر درسال جاری پی از طی این دوره ها مشغول به کار شده اند.

کد مطلب 2221347

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