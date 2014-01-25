گرگان نیازمند احداث پل های عابرپیاده جدید با ظاهری متفاوت و مجهز است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین در جلسه علنی عصر شنبه شورای شهر گرگان گفت: متاسفانه پل های هوایی عابر پیاده ساخته شده در شهر گرگان اصلا مناسب نیست و باید جمع آوری شوند.

وی افزود: پل های دور میدان شهرداری از نظر ساختار بسیار بد ساخته شده اند و چهره شهر را زشت کرده اند.

گرزین ادامه: تنها استفاده این پل ها فقط برای نصب تبلیغات است و مردم از آن ها برای عبور از خیابان استفاده نمی کنند.

رئیس شورای شهر گرگان بیان کرد: شهر گرگان نیازمند ساخت پل های جدید با پله برقی است تا همه شهروندان به راحتی بتوانند از آنها استفاده کنند.

در ادامه رئیس کمیسیون خدمات شهری نیز با تایید سخنان رئیس شورا گفت: باید در گرگان پل های جدید با ظاهری متفاوت و مجهز ساخته شود.

محمد ابراهیم جرجانی اضافه کرد: پل میدان ولیعصر نیز ظاهر بسیار بده پیدا کرده و بسیار آسیب دیده است.

وی بیان کرد: بعد از جمع آوری تبلیغات شهری به دلیل پایان زمان قرار چهره زشت این پل بیشتر نمایان شده و لازم است تا بر طرف کردن این مشکل و به جهت جلوگیری از زشت شدن چهره شهر، نرده های این پل پوشیده شود.

پلیس با اعمال جریمه کمربند در نقاط پرترافیک شهر با اعصاب مردم بازی می‌کند

سخنگوی شورای شهر گرگان هم در این جلسه گفت: هر روز ساعت 5 یا 6 دو یا سه پلیس در خیابان ولیعصر مستقر می شوند و رانندگان را به دلیل نبستن کمربند متوقف کرده و جریمه می کنند.

حسین ربیعی افزود: این اقدام پلیس در آن منطقه ترافیک ایجاد می کند و این در شرایطی است که در برخی نقاط شهر به دلیل نبود پلیس ترافیک ایجاد می شود و نیاز است تا به جای استقرار در خیابان برای جریمه کردن، به روان شدن ترافیک در نقاط مختلف کمک کنند.

ربیعی اضافه کرد: نام پلیس، راهنمایی و رانندگی است و باید در زمینه راهنمایی بیشتر فعالیت کند.

سخنگوی شورای شهر گرگان بیان کرد: از مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان جریمه صادر شده توسط دوربین ها 700 میلیون تومان آن مربوطه به نبستن کمربند است که باید تدابیری در این زمینه دیده شود.

وی اظهار کرد: پلیس باید به جای این که در وسط شهر و آن هم در اوج ترافیک که سرعت خودروها بسیار پایین است برای کمربند جریمه کند به خیابان هایی همچون ناهار خوران و صیاد شیرازی برود که با سرعت زیاد رفت و آمد می کنند.

ربیعی خاطرنشان کرد: مردم دچار مشکلات اقتصادی فراوانی هستند، این اقدام پلیس با اعصاب آن ها بازی می کند و نیاز است تا با مردم بیشتر مدارا شود.