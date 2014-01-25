تغذیه بر ناتوانی و کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بسزایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا رستگار در خصوص اهمیت تغذیه بر سلامت سالمندان، افزود: تغذیه مناسب و دریافت کامل مواد غذایی مورد نیاز در دوران سالمندی از اهمیت زیادی برخوردار است، به طوریکه می تواند مشکلات رایج این سنین مانند چاقی، دیابت، بیماریهای قلبی عروقی و پوکی استخوان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه اغلب سالمندان به دلیل نداشتن دندان، سبزیجات و میوه ها را از برنامه غذایی خود حذف می کنند؛ تاکید کرد: این عمل باعث می شود که ویتامین ها، املاح و فیبرها،که از طریق میوه ها و سبزیجات به بدن نرسند.

کمبود ویتامین ها و فیبرها، امکان ابتلا به یبوست را در سالمندان افزایش می دهد

رستگار هشدار داد: کمبود ویتامین ها و فیبرها، خطراتی از جمله ابتلا به یبوست را برای سالمندان به وجود می آورد.

این کارشناس بهداشت خانواده افسردگی، تنهایی و از دست دادن همسر را از عوامل موثر بر تغذیه دانست و گفت: معمولا افراد در تنهایی انگیزه و حوصله لازم را برای تهیه و خوردن غذا ندارند و درنتیجه غذای خوب و کافی نمی خورند.

رستگار در ادامه یاد آور شد: توجه به دریافت کافی مایعات در سالمندان از مسائل مهم است که علایم کمبود آب در بسیاری از سالمندان به صورت خشکی لب ها، گود افتادن چشم ها، تب، یبوست، کاهش حجم ادرار و تهوع است که این مسئله در مورد سالمندانی که در مناطق گرم زندگی می کنند بیشتر شایع است.

وی گفت: استفاده از داروهای ادرارآور نیز از عوامل موثر در ایجاد کم آبی در سالمندان است، بنابراین توجه به مصرف کافی آب و مایعات در این دوران اهمیت ویژه ای دارد

فوق تخصص بیماریهای خون وسرطان گفت: خانم ها از سن 25 سالگی هر دو تا سه سال یک بار برای معاینه پستان ها به پزشک متخصص مراجعه کنند و از سن چهل سالگی نیز به هر سال ماموگرافی انجام دهند.

دکتر امید مدیرامانی یادآور شد: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین زنان است به گونه ای که از هر هشت زن در دنیا، یک نفر در طول زندگی خود امکان ابتلا به این بیماری را دارد.

دومین علل مرگ شایع سرطان در زنان

وی با بیان اینکه سرطان پستان در مردان با شیوع کمتری نسبت به زنان وجود دارد، افزود: این نوع سرطان دومین علت شایع مرگ حاصل از سرطان در زنان است.

وی یادآور شد: بیماریابی سرطان پستان به معنای شناسایی بیماران مبتلا قبل از ایجاد علایم بالینی اشاره شده است که افزایش طول عمر بیماران و انجام درمان های محدودتر و موثرتر را به همراه دارد.

مدیرامانی تاکید کرد: بنابراین توصیه می شود، خانم ها از 25 سن سالگی هر دو تا سه سال یک بار برای معاینه پستان ها به پزشک متخصص مراجعه کنند و از سن چهل سالگی به صورت سالیانه ماموگرافی انجام دهند.

وی در پایان گفت: روش های بیماریابی بیان شده، در بیماران با زمینه های ژنتیک سرطان پستان و تخمدان، وجود سرطان پستان در خانواده بیمار و سابقه رادیوتراپی به قفسه سینه قبل از سن 30 سالگی، باید زیر نظر پزشک از سنین پایین تر و با دفعات زمانی نزدیک تر از افراد عادی انجام پذیرد.

عمل پیوند پوست در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انجام شد

مدیرعامل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: عمل پیوند پوست در این بیمارستان با موفقیت انجام شد.

امیرعنبری افزود: این عمل بر روی یک بیمار دچار سوختگی با موفقیت 100 درصد صورت گرفت.

وی بیان کرد: عمل پیوند زودرس پوست یک نوع پیوند پوست سالم به ناحیه آسیب دیده است.

عنبری اظهار کرد: قبل از انجام این عمل بیماران برای درمان مجبور به مراجعه به شهرها و استان های همجوار بودند که با انجام این عمل در شهر یاسوج بسیاری از هزینه های درمان بیماران کاسته شده است.

وی عنوان کرد: با انجام این عمل زیبایی ظاهری محل سوخته تقریباً به حالت اولیه برمی گردد و مفاصل کارایی خود را از دست نمی دهند

کنفرانس علمی «کودک بدحال» در گچساران برگزار شد

مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: با حضور ۱۳۰ پزشک، پرستار و ماما کنفرانس علمی "کودک بدحال" در این شهرستان برگزار شد.

صولت اکبری افزود: در این کنفرانس که بیش از ۱۳۰ پزشک، پرستار و ماما حضور داشتند، بر لزوم توجه و دقت هر چه بیشتر به کودکان بیمار و بستری در بخش اطفال بیمارستان شهید رجائی گچساران تأکید شد.

وی افزود: در کنفرانس «کودک بدحال» درباره نحوه معاینه و بررسی نشانه‌های بیماری‌های مختلف کودکان بحث و سپس اقدامات درمانی مربوط به هر بیماری مطرح شد، تا با مشاهده علائم خطر و اقدامات به موقع، از بروز مرگ و میر کودکان جلوگیری شود.

اکبری تصریح کرد: در این کنفرانس که متخصصان اطفال مدرس آن بودند آقای دکتر خردمند به آموزش مباحث مربوط به معاینه و بررسی شیر خوار پرداخت و پس از آن ارزیابی و درمان عفونت‌های تنفسی و تب توسط فوق تخصص بیماری‌های عفونی اطفال دکتر آموزش داده شد.

این مسئول در بهداشت و درمان گچساران ابراز کرد: گوش درد و عفونت‌های مجاری ادراری توسط دکتر تاجگردون، اسهال و کم‌وزنی توسط دکتر زهره کرمی، مشکلات تنفسی و سرفه توسط دکتر حسین‌زاده، به پزشکان عمومی، پرستاران و ماماهای گچساران آموزش داده شد.