جشنواره بازي هاي روستايي و بومي در خراسان رضوي/ حمل پيام صلح و دوستي توسط شتر سواران محلي

مهدي گلرخ باهوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: همزمان با بهمن ماه، ماه پيروزي انقلاب هميشه سر فراز اسلامي همايش بازي هاي بومي محل در شهر هاي مرزي خراسان رضوي برگزار خواهد شد.

وي افزود: در آغاز اين همايش يك پيش كسوت و يك جانباز با سوار شدن بر شتر در منطقه نشتيفان خواف پيام صلح و دوستي ملت شريف ايران را كه به طرز زيبايي بر روي پوست و به چهار زيان فارسي، روسي، انگليسي و فارسي دري نوشته خواهد شد را با خودشان حمل كرده و پس از طي نوار مرزي شرق كشور در طول 14 روز خودشان را به مرز باجگيران خواهند رساند.

گلرخ اظهار كرد: حمل كنندگان اين پيام صلح و دوستي در طول مسير از 10 ايستگاه در نظر گرفته شده كه در مناطق مختلف احداث مي شود عبور كرده و در جشنواره بازي هاي بومي محلي وي‍ژه همان منطقه شركت خواهند كرد.

وي افزود: اين پيام صلح و دوستي به مسئولان كشورهاي افغانستان و تركمنستان كه هر دو از همسايگان شرقي كشور و خراسان رضوي هستند اهداء خواهد شد.

سرپرست هيئت ورزش روستايي و بازي هاي بومي محلي تصريح كرد: تاريخ دقيق و برنامه هاي در نظر گرفته شده در اين برنامه به زودي و پس از تاييد مراجع اداري استان و با حضور رئيس فدراسيون اعلام خواهد شد.