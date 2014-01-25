مرتضی طلایی رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی کلان شهرها و مراکز استانها شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مرتضی طلایی در اولین نشست مجمع مشورتی روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان ها ضمن ارائه گزارشی از روند دوره گذشته این مجمع که خود ریاست آن را بر عهده داشت به اهمیت حوزه فرهنگ در کلان شهرها و مراکز استان ها اشاره و افزود : از مهم ترین موارد مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر ایشان با مدیران شهری و اعضای شورای شهر ، موضوع فرهنگ در شهر بود و پیگیری مطالبات مورد نظر ایشان از مهم ترین دستور کارهای این مجع مشورتی خواهد بود.

در ادامه این نشست با توجه به درخواست روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی کلان شهرها و مراکز استان ها از طلایی برای ادامه ریاست وی بر این مجمع ، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با 22 رای ( رای تمامی اعضا ) بار دیگر رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان ها شد .

بر اساس این گزارش با انتخاب حاضران ، محمدرضا علیزاده رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر ارومیه به عنوان "نایب رییس" ، فرهاد شوقی رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای شهر رشت و ایوب غیاثی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر ایلام به عنوان "منشی ها" ، کیانوش جهانبخش رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بندرعباس به عنوان "دبیر کمیته ورزش و اوقات فراغت" ، اصغر آذربایجانی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اصفهان به عنوان "دبیر کمیته اجتماعی" ، فرشاد سیفی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر خرم آباد به عنوان "دبیر کمیته فرهنگی هنری" و حجت الاسلام مهدی عبدالرزاقی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بیرجند به عنوان " دبیر کمیته فعالیت های دینی" انتخاب شدند .