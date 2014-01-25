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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۲۰

مرتضی طلایی رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی کلان شهرها و مراکز استانها شد

مرتضی طلایی رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی کلان شهرها و مراکز استانها شد

همزمان با برگزاری دومین همایش راهبردی توسعه فرهنگی ، اجتماعی کلان شهرها و مراکز استان ها ، نخستین مجمع مشورتی روسای کمیسیون های فرهنگی ، اجتماعی کلان شهرها و مراکز استان ها برگزار و در نخستین نشست رسمی این مجمع ، مرتضی طلایی بار دیگر به عنوان رییس این مجمع انتخاب شد .

به گزارش خبرگزاري مهر، مرتضی طلایی در اولین نشست مجمع مشورتی روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان ها ضمن ارائه گزارشی از روند دوره گذشته این مجمع که خود ریاست آن را بر عهده داشت به اهمیت حوزه فرهنگ در کلان شهرها و مراکز استان ها اشاره و افزود : از مهم ترین موارد مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر ایشان با مدیران شهری و اعضای شورای شهر ، موضوع فرهنگ در شهر بود و پیگیری مطالبات مورد نظر ایشان از مهم ترین دستور کارهای این مجع مشورتی خواهد بود.
 
در ادامه این نشست با توجه به درخواست روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی کلان شهرها و مراکز استان ها از طلایی برای ادامه ریاست وی بر این مجمع ، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با 22 رای ( رای تمامی اعضا ) بار دیگر رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان ها شد .
 
بر اساس این گزارش با انتخاب حاضران ، محمدرضا علیزاده رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر ارومیه به عنوان "نایب رییس" ، فرهاد شوقی رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای شهر رشت و ایوب غیاثی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر ایلام به عنوان "منشی ها" ، کیانوش جهانبخش رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بندرعباس به عنوان "دبیر کمیته ورزش و اوقات فراغت" ، اصغر آذربایجانی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اصفهان به عنوان "دبیر کمیته اجتماعی"  ، فرشاد سیفی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر خرم آباد به عنوان "دبیر کمیته فرهنگی هنری" و حجت الاسلام مهدی عبدالرزاقی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بیرجند به عنوان " دبیر کمیته فعالیت های دینی" انتخاب شدند . 
کد مطلب 2221359

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