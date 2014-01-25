احیای دیوار تاریخی گرگان نشانه عظمت تاریخی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نور مفیدی عصر شنبه در مراسم افتتاحیه بنای مرمت شده مدرسه تقوی به ساختمان اداری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: احیای بناهای سنتی و قدیمی فوائد بسیاری دارد و در شهر گرگان بناهای قدیمی که باید احیا شود، بسیار است.

وی اظهار داشت: کارشناسان مهندسی ساخت و ساز باید این فولئد را مورد مطالعه و تحقیقات قرار دهند که ساختمانهایی که در قدیم احداث شده چرا با این سبک و سیاق بوده است که حتما فلسفه ای داشته است.

وی اذعان داشت: نکته ای که این سبک معماری کنطبق با شرایط منطقه ای بوده میتواند منشا و مقدمه ای برای ساخت و ساز های نو از این سبک معماری باشد.

وی بیان داشت: ما دارای فرهنگ و آداب و رسومی هستیم که باید آن را در سطح زندگی و کیفیفت ساخت و سازهایمان احیا کنیم.

امام جمعه شهرستان گرگان اذعان داشت: ما دارای ملتی با فرهنگ و اصیل هستیم و نباید که در ساخت و سازهایمان از کشورهای بیگانه الگو پذیری کنیم که اگر آثار تاریخی را احیا کنیم جنبه های ملی و بین المللی می تواند پیدا کند.

آیت الله نور مفیدی افزود: احیا میراث تاریخی در رشد فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان بسیار موثر خواهد بود.

وی احداث کارگاههای صنایع دستی را کار بسیار ارزشمندی دانست و اظهار داشت: صنایع بزرگ سرمایه بسیاری می خواهد اما صنایع دستی کوچک با سرمایه اندک می تواند به نتیجه برسد.

وی بیان داشت: احداث صنایع دستی در استان باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد و تنها تولید صنایع دستی کافی نیست بلکه باید بازار عرضه محصولات صنایع دستی را برای فروش به مصرف کنندگان ایجاد کنیم.

وی گفت: محصولاتی که وارد بازار مصرف می شود با ایجاد بازار فروش آن موجب اقتصاد برای تولید کننده محصول استان خواهد شد.

در پایان این مراسم آیت الله نور مفیدی از مرکز آموزش صنایع دستی گرگان بازدید کرد.