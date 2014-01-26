به گزارش خبرنگار مهر، دهکده سلامت صبا در 65 کیلومتری غرب شهر قم و در مجاورت شهر دستجرد، مرکز بخش خلجستان قرار دارد.
امتیازات ویژه دستجرد آب و هوای خنک و مطبوع آن با اکسیژن فراوان و دوری از آلاینده های زیستمحیطی شهرهای بزرگ و صنعتی و داشتن چشمهها و قناتهای آب معدنی منحصر به فرد است.
دهکده صبا در این منطقه در زمینی به مساحت 50 هکتار در حال ساخت است که فاز یک این پروژه دارای چهار ویلای اقامتی مجهز به تمامی امکانات و یک دریاچه مصنوعی به مساحت هفت هکتار است.
احداث جزیره و اسکله ماهیگیری از امتیازات ویژه این دهکده محسوب میشود.
عملیات احداث دهکده صبا از سال 1381 آغاز شده و تاکنون چندین بار وعده افتتاح آن داده شده است، وعدههایی که آخرین آن حاکی از افتتاح فاز یک این دهکده در بهار 93 است.
این در حالی است که بخشدار خلجستان در مصاحبه سال 1389 خود با خبرگزاری مهر وعده افتتاح فاز یک دهکده را در تیرماه 90 داده بود، وعدهای که هم اکنون طبق گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم و همچنین سرمایهگذار این پروژه به بهار سال 93 رسیده است، یعنی 12 سال پس از آغاز احداث پروژه، آن هم با اما و اگرهای فراوان.
مشکل تسهیلات و امکانات زیرساختی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم در گفتگو با خبرنگار مهر، علت عدم بهره بهرداری و طولانی شدن زمان اجرای این طرح را مبحث تسهیلات عنوان کرد و گفت: مشکل بعدی این طرح نیز مبحث زیر ساختها است که بر طبق آئین نامه مناطق نمونه گردشگری که مصوب شورای عالی میراث فرهنگی است، تامین زیرساخت منطقه نمونه گردشگری برعهده دستگاههای دولتی است.
عیسی رضائی ادامه داد: بر این اساس تامین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی در مناطق ویژه گردشگری تا درب ورود باید توسط دولت تامین شود.
وی با اشاره به اقدام سازمان میراث فرهنگی در تامین زیرساختهای دهکده صبا بیان کرد: سازمان فعالیتهای خوبی را برای تامین زیرساختها انجام داده اما اعتبارات به اندازه کافی نبوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم عنوان کرد: امسال تلاش کردهایم که بتوانیم مبلغ 300 میلیون تومان اعتبار برای زیرساخت این دهکده از اعتبارات ملی جذب کنیم.
وی از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی فاز یک این دهکده خبر داد و با اشاره به زمان بهره برداری این طرح، وعده آن را به تابستان سال آینده موکول کرد.
تغییرات در نقشههای پروژه
سرمایه گذار دهکده صبا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت تاخیر در افتتاح فاز یک این پروژه و طولانی شدن اجرای آن، تغییرات در نقشههای این پروژه را از دلایل تاخیر در افتتاح فاز یک عنوان و گفت: به علت زمان بر شدن این پروژه مجبور به تغییر در بخشهایی از نقشه شدیم که همین امر نیز برمدت زمان پروژه افزود.
دکتر محمد بابایی همچنین از پیشرفت فیزیکی 95 درصدی فاز یک خبر داد و با ادامه روند کنونی فاز یک این پروژه تا اواخر بهار آینده افتتاح خواهد شد.
وی در حالی از پیشرفت 95 درصدی طرح خبر داد که همانگونه که اشاره شده است مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم این میزان از پیشرفت را 70 درصد عنوان کرده بود.
مسیر منتهی به دهکده خاکی است
سرمایه گذار دهکده صبا در ادامه به مبحث زیرساختهای این پروژه که به نظر میرسد با توجه به تأکید مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم اشاره کرد و گفت: با گذشت بیش از یازده سال از آغاز ساخت دهکده سلامت صبا هنوز مسیر منتهی به این دهکده خاکی است.
وی ادامه داد: راه دسترسی به چندین روستا که در مسیر این پروژه قرار دارد نیز هنوز خاکی است که این امر موجب شده تا گرد و غبار ناشی از خاکی بودن جاده بر روی دهکده تاثیرگزار باشد.
بابایی ادامه داد: تاکنون در فاز یک این دهکده که شامل هتل و مراکز خدماتی است 40 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: در حال حاضر راه دسترسی به این دهکده از مهمترین مشکلاتی است که باید دستگاههای مربوطه برای حل آن تلاش کنند.
سرمایه گذار دهکده سلامت صبا همچنین به احداث کلینیک سلامت در این دهکده اشاره کرد و ابراز داشت: کلینیک سلامت در فاز دوم این طرح پیش بینی شده است.
با توجه به گفتههای مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم و همچنین سرمایه گذار پروژه دهکده سلامت صبا، به نظر میرسد زمان جدید وعده داده شده برای افتتاح بهار 93 است و از سویی دیگر تأمین زیرساختها بخصوص مسیر دسترسی به دهکده از جمله دغدغههای این طرح است که میطلبد با توجه بیشتر به این طرح عظیم امکان افتتاح زودتر و بهرهمندی مردم از آن فراهم شود.
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