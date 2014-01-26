انتقاد از طرح غیرکارشناسی ادغام محیط زیست در وزارت جهادکشاورزی

دکتر هادی کیا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعدادی از نمایندگان با توجیه جلوگیری از تخریب و تهدیدهای منابع طبیعی این طرح را امضا کرده اند اما به نظر چنین طرحی کاملا غیر کارشناسی و یا با اهداف خاصی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه محیط زیست تنها شامل محیط طبیعی نیست اظهار داشت: با ادغام این سازمان در سازمان جنگلها تکلیف سایر بخشها از جمله محیط انسانی که بحثهای مهمی مانند آلودگیها را دنبال می کند و محیط دریایی چه می شود.

به گفته کیادلیری، کار سازمان محیط زیست نظارتی و کار سازمان جنگلها اجراست و بنابراین نظارت هرگز نمی تواند زیرمجموعه اجرا قرار گیرد.

رئیس جامعه جنگلبانی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد تخریبها در محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه در غرب کشور از بخش کشاورزی ناشی می شود مسلما با قرار گرفتن محیط زیست زیر نظر وزارت جهاد این مشکلات افزایش می یابد.

وی افزود: تنها راه حل برای جلوگیری از موازی کاری این دو سازمان تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی به شکلی که هر یک از این دو سازمان زیر نظر آن به طور مستقل عمل کنند.

کیادلیری با بیان اینکه در حال حاضر خود سازمان جنگلها هم از اینکه در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است دچار معضلات فراوان است یاد آور شد: محیط زیست به عنوان یک سازمان نظارتی می توانست ترمز زیاده خواهی بخش کشاورزی را در عرصه های طبیعی در بسیاری موارد بگیرد که با این ادغام این پتانسیل نیز از محیط زیست گرفته می شود.