انتقاد آیت الله ملک حسینی از احداث جاده در دل جنگلها و ساخت مدارس بدون دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر شنبه در دیدار با مدیرکل راه و ترابری استان گفت: فعالیت راه وشهرسازی در مناطقی که در آن کم کار شده و دارای محرومیت تاریخی است، سخت بوده و اگر این منطقه کوهستانی هم باشد، کار سخت تر می شود.

وی افزود: در دوران قبل از انقلاب در این استان فعالیت های عمرانی بسیار کمی انجام شده بود اما پس از انقلاب کارهای زیادی در استان انجام شد به طوری که برخی مناطقی که هیچگاه تصور نمی کردند ماشینی به آنجا برود الان دارای جاده های بسیار خوبی هستند.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به مشکلات کنونی کمبود اعتبار در کشور اظهار داشت: نقش عزم و اراده مدیران در عمران و آبادانی مهمتر از اعتبار است و همانطور که در زمان جنگ خدا کمک کرد تا جاده های زیادی ساخته شود، اکنون و در این شرایط نیز خدا کمک خواهد کرد.

اجرای پروژه بدون مطالعه سوزاندن حق مردم است

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین اولویت بندی نیازها و مدیریت علمی را در اجرای پروژه ها ضروری دانست و تصریح کرد: اجرای پروژه ای بدون مطالعه، هدر رفتن سرمایه کشور و سوزاندن حق مردم به نام مردم است.

وی تاکید کرد: باید اجرای پروژه ها همراه با چشم انداز روشن باشد تا منافع عام و اقتصادی مردم در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: گاهی بدون در نظر گرفتن اولویت ها و مطالعه، جاده ای ساخته می شود که نباید ساخته شود و این تنها موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می شود.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: گاهی در برخی روستاها نیز مدرسه ای ساخته می شود که دانش آموز ندارد و این هزینه کردها به مصلحت جامعه نبوده است.

وعده های بی اساس به نظام خدشه وارد می کند

وی امید و برنامه ریزی را در کنارهم برای پیشرفت و آبادانی موثر دانست و گفت: استمداد از خداوند برای موفقیت تنها راه نجات است.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: نباید وعده های بی اساس داده شود زیرا این وعده ها فقط مطالبات را افزایش می دهد و عرصه را بر مدیران تنگ کرده و همچنین به چهره نظام خدشه وارد می کند.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین خواستار توجه هرچه بیشتر به حوزه های علمیه و مدارس در استان شد و گفت: در طول سنوات گذشته بی مهری هایی به حوزه ها شد که باید جبران شود.

وی مساجد را نور شهرها و روستاها دانست و اظهار داشت: مساجد می توانند کانون انسان سازی و فرهنگ سازی باشند.