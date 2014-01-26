ضرورت تبدیل سند چشم انداز به برنامه مدون/ اعمال قانونهای سلیقه ای و دست کوتاه اهالی فرهنگ از حوزه تصمیم گیری

یوسف بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه فرهنگ گفت: امیدوارم اهالی فرهنگ و هنر خود در تولید تئوری با مسئولان همراه بوده و در حاکم شدن برنامه های فرهنگی نقش موثری داشته باشند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما با کمبود تئوری فرهنگی مواجه هستیم، گفت: در جامعه ما تئوری سازی مناسبی انجام نشده و بر این اساس اجرای برنامه ها هم غلط پیش می رود، هر کسی با تئوری شخصی وارد می شود و با سلیقه و قوانینی خاص برنامه اجرا می کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بحث تئوری فرهنگی مشکل و کمبود اساسی ماست، یادآور شد: متاسفانه هنرمندان ما خارج از حوزه تصمیم گیری قرار گرفته اند، در این زمینه نکته اصلی قابل توجه این است که خارج از محفل اهالی هنر نمی توان تئوری فرهنگی و هنری ترسیم کرد.

بشیری تاکید کرد: در هر حوزه ای که در اجرا مشکل وجود داشته باشد، یقینا تئوری وجود نداشته است، در زمینه ترسیم تئوری مناسب در حوزه فرهنگ باید کاری جدی و اساسی انجام شود، در کوتاه مدت باید مسائل جزئی و منتفی شده از حوزه فرهنگ خارج شود.

یوسف بشیری تصریح کرد: برنامه حتی اگر غلط هم باشد اصلاح کردنش راحت است اشکال برنامه را می توان یافت و اصلاح کرد اما نبود برنامه فرد و جامعه را غرق می کند، بی برنامگی انسان را حتی بر فراز قله نیز منحرف خواهد کرد.

مدیرکل حوزه استانداری آذربایجان شرقی همچنین بر بهره گیری از گنجینه های غنی فرهنگی و هنری استان تاکید کرد و گفت: بزرگانی از شبستر، اهر، سراب و ... گوشه گوشه این استان با گنجینه غنی از فرهنگ و هنر گذشتگان انباشه شده که ضروریست از این ظرفیت ها در عرصه های مختلف استفاده شود.