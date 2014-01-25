جشن بارگیری و فروش کنسانتره آهن در مجتمع معدن فسفات بافق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد فتوحی، ظهر شنبه در مراسم افتتاح بارگیری و فروش محصول کنسانتره آهن که با حضور کارکنان مجتمع فسفات آسفوردی و مسئولان محلی برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون روزانه بیش از یک هزار تن سنگ معدن برای تولید کنسانتره آهن با عیار 61 درصد و فسفات 36.5 مثبت - منفی یک درصد به کارخانه این مجتمع حمل می شود.

مدیرعامل مجتمع فسفات آسفوردی بافق بيان كرد: در یک فرآیند پس از طی مراحل سنگ شکنی و خردایش با دانه بندی مورد نیاز ، محصول کنسانتره آهن وارد کارخانه فرآوری این مجتمع می شود.

خط توليد كنسانتره آهن در سال 77 به دليل نقص فني متوقف شد

وی خاطرنشان کرد: از اوایل راه اندازی کارخانه فسفات در سال 77 به دلیل نقص فنی خط تولید کنسانتره آهن در این کارخانه از رده خارج شد و حداکثر بازیابی فسفات فقط 40 درصد بود.

فتوحی ادامه داد: افزایش بازیابی تولید فسفات از 40 به 60 درصد همچنین راه اندازی خط تولید کنسانتره آهن از ابتدای سال 90 در دستور و اولویت کار مجتمع فسفات بافق قرار گرفت و تا پایان همان سال کار مطالعه و تحقیقات آن تکمیل شد.

وی با بیان اینکه از اول سال 91 این خط تولید وارد مرحله صنعتی شد، بیان داشت: پس از یک سال تلاش شبانه روزی کارکنان بومی مجموعه فسفات بافق، خط تولید کنسانتره آهن آماده بهره برداری شد و امروز شاهد جشن فروش آن هستیم.

فتوحی خاطرنشان کرد: از تولید بیش از 15 هزار و 170 تن کنسانتره آهن، مقدار 10 هزار تن طی برگزاری مزایده داخلی به فروش رسید که امروز بارگیری آن آغاز شده است.

راه اندازي پروژه مجتمع فسفات بافق با دستان پرتوان كاركنان اين مجتمع

مدیر مجتمع فسفات بافق مناقصه سال 86 برای راه اندازی این خط تولید آهن را نکته مهم و قابل ذکر دانست و افزود: در آن سال یک شرکت داخلی با کمک مشاوران خارجی قرار بود این خط تولید را با هزینه ای حدود 10 میلیارد تومان راه اندازی کند که با توجه به مشکلات آن زمان، این مناقصه به مرحله عمل نرسید.

وی ادامه داد: همین پروژه در سال 91 با دستان پرتوان کارکنان این مجتمع و الگوبرداری از بومی سازی صنعت و معدن با هزینه ای معادل 500 میلیون تومان در مدار تولید قرار گرفت.

سالانه 45 هزار تن فسفات و كنسانتره آهن در مجتمع معدني بافق توليد مي شود

به گفته فتوحی، تولید سالانه محصول فسفات و کنسانتره آهن این مجتمع معدنی 45 هزار تن فسفات و 24 هزار تن کنسانتره آهن است که تولید و فروش محصول کنسانتره آهن، گام دیگری در تحقق حماسه اقتصادی محسوب می شود.

وی به رکورد شکنی تولید فسفات این مجتمع در سال گذشته اشاره کرد و گفت: قبلا تولید سالانه فسفات این معدن 53 هزار و 781 تن بود که این رکورد بعد از 10 سال با تولید افزون بر 67 هزار و 550 تن در سال 91 شکسته شد.

فتوحی با اشاره به اینکه مجتمع فسفات بافق نخستین معدن فسفات کشور است، يادآور شد: تولید اسید فسفوریک، کودهای فسفات، خوراک دام وطیور، استفاده در صنایع رنگ و دارو، صنعت پلاستیک و نظامی از عمده موارد مصرف فسفات آسفوردی در کشور است.

فعاليت 150 نيروي شاغل دولتي در مجتمع فسفات بافق

مدیر مجتمع فسفات بافق با اشاره به اینکه 150 نیروی شاغل دولتی در این مجتمع زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران فعالیت می کنند، افزود: از این تعداد 98 درصد بومی هستند که در سه شیفت فعالیت دارند.

فتوحی تصریح کرد: همچنین با راه اندازی خط تولید کنسانتره آهن، زمینه اشتغال بیش از 20 نفر به طور مستقیم و قریب به 100 نفر نیز به صورت غیر مستقیم فراهم شده است.