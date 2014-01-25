تبلیغ جشنواره زمستانی سرعین در مترو تهران/ لزوم توسعه گردشگری چهار فصل

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل عصر شنبه در نشست خبری ستاد جشنواره زمستانی در سرعین در جمع خبرنگاران و رسانه های جمعی افزود: این تابلوهای تبلیغاتی در راستای معرفی جشنواره و جاذبه های گردشگری زمستانی سرعین و با هدف جذب مسافران در طول فصل زمستان نصب می شود.

وی با بیان اینکه این اقدام با توجه به مطالعات صورت گرفته انجام می شود، ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده بیشترین توجه به تبلیغات در مترو تهران صورت می گیرد؛ علاوه بر این جابه جایی روزانه میلیون ها مسافر در سیستم مترو می تواند در معرفی این جشنواره تاثیرگذار باشد.

شهردار سرعین به سایر تبلیغات صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: پنج بیلبورد بزرگ تبلیغاتی نیز برای معرفی این جشنواره در اتوبان های اصلی تهران نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تبلیغات در استان اردبیل و سایر شهرهای کشور نیز اجرا خواهد شد، متذکر شد: تیزر جشنواره زمستانی سرعین نیز تهیه شده و از رسانه ملی پخش خواهد شد.

زنده دل آغاز جشنواره زمستانی سرعین را 11 بهمن اعلام کرد و تصریح کرد: این جشنواره به مدت پنج هفته با اجرای برنامه هایی نظیر موسیقی سنتی و آئینی، مسابقات مختلف اسب دوانی، اسکی، مجسمه سازی و... تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه نورافشانی در آغاز و افتتاحیه این جشنواره یادآور شد: جشنواره امسال جامع تر از پارسال برگزار خواهد شد و برای پربار بودن آن از هنرمندان و مجریان بتان صدا و سیما، خوانندگان مشهور کشوری و حضور میهمانانی از سراسر استان ها استفاده خواهد شد.

این مسئول شهرداری سرعین را دبیر برگزاری جشنواره برشمرد و از اهداء جوایز در طول جشنواره خبر داد و افزود: علاوه بر جوایز متعدد در پایان جشنواره نیز دو دستگاه خودرو به شرکت کنندگان و حاضران در طول این جشنواره اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه جشنواره قبلی طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شد، عنوان کرد: جشنواره امسال تعطیلی نخواهد داشت و در طول هفته میان برنامه هایی در قالب جشنواره و مسابقه در سطح شهر سرعین و نیز پیست اسکی آلوارس برگزار خواهد شد.

زنده دل اهداف برگزاری این جشنواره را معرفی جاذبه های گردشگری سرعین و بستر سازی برای خروج از گردشگری فصلی برشمرد و اضافه کرد: سرعین طی سال های گذشته تنها به عنوان مرکز گردشگری فصلی شناخته شده که ما مخالف این دیدگاه هستیم چراکه علاوه بر فصل تابستان که میزبان میلیون ها گردشگر هستیم، این شهر در فصل زمستان نیز جاذبه های بسیار زیادی دارد که باید معرفی شود.

وی توسعه گردشگری چهار فصل را از مهمترین برنامه های شهرداری در میان مدت و دراز مدت عنوان کرد و متذکر شد: جشنواره زمستانی رسعین بهانه ای برای جذب گردشگران علاقمند داخلی و حتی خارجی است.