بسیاری از آسیب های ورزشی ناشی از تمرین غلط است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دزایی پور عصر شنبه در سمینار آموزشي تخصصي آسيب هاي ورزشي و راههاي پيشگيري از آن افزود: در دهه های اخیر کارشناسان گروه پزشکی به درمان آسیب های ورزشی علاقه مند شده اند. این امر منجر به انجام پژوهش های متعدد درباره پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان این آسیب ها شده اند.

وی اظهار داشت: این افزایش علاقه و دانش تغییرات چشمگیری را در تشخیص و درمان ورزشکاران آسیب دیده به همراه داشته است.

وی عنوان کرد: هرچند بعضی از آسیب های ورزشی که حاصل برخورد و تصادم ورزشکار با حریف یا اشیاء محیط بوده غیر قابل اجتناب است، ولی بسیاری از آسیب های ناشی از اجرای تمرینات غلط قابل پیشگیری هستند.

دزیای پور گفت: در واقع بسیاری از ورزشکاران از آسیب هایی رنج می برند که ناشی از تمرین غلط و یا عدم آمادگی جسمانی کافی مرتبط با رشته ورزشی است، بنابراین مربی و ورزشکار آگاه می تواند از بسیاری از این آسیب ها جلوگیری نماید که این امر مستلزم شناخت ساز و کارهای ایجاد آسیب است.

وی یادآور شد: آسیب های ورزشی انواع مختلف دارند، اما قسمت های ویژه ای از بدن هستند که بیش از سایر اعضاء در خطر صدمه خوردن هستند.

سرپرست هیئت ورزشی کارگران مازندران عنوان کرد: به منظور افزايش سطح دانش مربیان،‌ داوران و ورزشکاران خصوصا درحوزه هاي كارگري استان يك دوره كلاس آموزش "آسیب های ورزشی" برگزار شد.

سرپرست هيئت ورزشي كارگران مازندران گفت: هدف از برگزاری این دوره از کلاس ها را ارتقای سطح علمی وعملی مربیان داوران و ورزشکاران دانست.

وي سطح این دوره ازکلاس ها را كه در مباحث آسیب های وارده به سیستم های عضلانی-وتری ،آشنایی با کبودی،خونمردگی، کوفتگی، اصول شکستگی ،آشنایی با دررفتگی ومراقبتهای کلی در رابطه با آسیب های متداول ورزش بوده است و با استقبال گسترده و حضور 75 نفر از مربیان، متوليان عرصه ورزش و ورزشکاران برگزار شد، بسيار مفيد خواند.