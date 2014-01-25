حرفهای کری مصرف داخلی دارد/ در توافقنامه ژنو خوب جلو رفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به توافقنامه ژنو گفت: تا بحال در مجموع طرفین به تعهدات خود پایبند بوده اند. ایران دو سه تعهد داشت که یکی توقف غنی سازی 20 درصد بود. ما بخشی از اورانیوم 20 درصد را که نمی شد اکسید کنیم به غلظت های 5 درصد بر می گردانیم و در ادامه نیز غنی سازی 20 درصد را متوقف می کنیم.

وی با بیان اینکه سوخت 20 درصدی ما برای راکتور هسته ای تهران کافی است ادامه داد: به اورانیوم 20 درصد غنی شده بیشتر از این نیاز نداریم در واقع عمر راکتور تهران کمتر از میزان سوختی است که داریم یعنی سوخت هسته ای برای راکتور کافی است.

باهنر گفت: مورد دیگری که در این مذاکرات بود اینکه در مذاکرات دوره های گذشته که در دوره اصلاحات انجام شد خارجی ها مدعی بودند شما باید غنی سازی را جمع کنید البته این دفعه نیز این گونه بود ولی مذاکارت طوری پیش رفت که کلیه تجهیزات سر جای خود باقی ماند تنها توقف و قطع بعضی شیرها و فلکه ها انجام شد.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه اگر قرار شد دوباره به اول بازگردیم تولید اورانیوم 20 درصدی 24 ساعت طول می کشد افزود: چنانچه قرار شد به اول بازگردیم راه اندازی اورانیوم 20 درصد را می توانیم ظرف 24 ساعت انجام دهیم ولی برای دادن محصول نهایی دو تا سه ماه طول می کشد. نه قرار است و نه قرار بود که تجهیزات را جمع کنیم.

وی به تعهدات گروه 1+5 اشاره کرد و گفت: طرف مقابل تعهد از سرگیری بیمه ها داد که اروپایی ها و ژاپن این کار را شروع کردند. دیگری رفع محاصره فروش قطعات هواپیماهای مسافربری است. در طول 8 سال گذشته نزدیک 30 درصد هواپیماهای ما زمینگیر شدند به خاطر نداشتن قطعات. یعنی اگر تحریم قطعات هواپیمایی برطرف شود که قرار است از اول بهمن برطرف شود یقینا ظرفیت ناوبریمان 30 درصد رشد می کند.

باهنر ادامه داد: بحث دیگری که در این توافقنامه مطرح بود بحث پول نقد بود که حدود 4.2 میلیارد دلار در اقساط 500 میلیون دلاری قابل انتقال است. در ضمن بعضی کالاهای اساسی مثل دارو و تجهیزات پزشکی را مثل گذشته می توانیم خرید و فروش کنیم که در مجموع خوب جلو رفتیم.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه بعضی از سخنان غربی ها مصرف داخلی دارد، افزود: جان کری در این سه روز گذشته حرف از گزینه نظامی می زند اینها را باید بر مصرف داخلی شان تعبیر کنیم از طرف دیگر ما هم حرف داریم بزنیم مباحثی مثل غنی سازی 60 درصد ولی آنچه که در عمل اتفاق بیافتد متفاوت است.

باهنر در ادامه به نشست ژنو 2 در خصوص بحران سوریه پرداخت و تصریح کرد: گویا به نظر می رسید که بعضی دیپلمات های ما نرم صحبت کرده بودند البته واقعیت ها را خیلی کاری نداریم اما دبیر کل سازمان ملل تصور کرد ما مصوبات ژنو یک را پذیرفتیم یا حاضریم بپذیریم به همین دلیل از ایران دعوت کرد. ما حس کردیم آنها تصورشان اینطوری است به همین دلیل مسئله را جدی گرفتیم و در مجلس مصوبه کردیم به هیچ وجه نتایج ژنو 1 را قبول نداریم و در ژنو 2 بدون هیچ پیش شرطی حاضر می شویم که در این رابطه تیر آخر را آقای ولایتی زد لذا بان کی مون فهمید و دعوت را پس گرفت فقط کمی دعوت کردن و پس گرفتن آن بی ادبانه بود.

وی با اشاره به اینکه حضور نداشتن ایران در ژنو 2 شاید به مصلحت بود افزود: اگر در ژنو 2 نتیجه گیری نمی‌شد مثل الان امکان داشتن دوباره گردن ایران بیاندازند و یا اگر به نتیجه می رسید و ما به خواسته مان نمی رسیدیم دوباره به ضرر بود. مثلا در دولت نهم در مجمع کنفرانس اسلامی عضویت دولت سوریه حذف شد هر چند که ما به آن رای منفی دادیم اما اینکه در اجلاسی حضور داشته باشیم و تصمیمی خلاف مواضع ما اعلام شود بد است. لذا اگر در ژنو 2 حضور داشتیم معلوم نبود سودی ببریم.

نایب رئیس مجلس در ادامه به بحث بودجه اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه عملا جای تحول اساسی در اعداد و ارقام وجود ندارد. بیشتر تلاش می کنیم برخی نرم افزارها را برای دولت آماده کنیم تا اگر خواستند کار اساسی در تولید یا برخی مسائل دیگر بکنند دستشان باز باشد.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: دولت یک تبصره را به مجلس رساند برای هدفمندی یارانه ها ما این را به عنوان پیشنهادی از سوی دولت تلقی می کنیم در این تبصره قیمتی برای فراورده ها نمی گذاریم ولی اگر عینا عدد کلی تصویب شود دولت اجازه پیدا خواهد کرد که قیمت فرآورده ها را متوسط تا 50 درصد افزایش دهد که بخش عمده هدفمندی ازاین طریق برای جبران کسری پرداخت نقدی یارانه ها و بخش دیگری به تولید اختصاص داده خواهد شد. هر چند ممکن است دولت پرداخت نقدی دهکهایی را کم کند.

باهنر با بیان اینکه چیزی که ما محکم به آن اصرار داریم این است که یارانه نقدی به هیچ وجه افزایش پیدا نکند ادامه داد: اما از درآمد حاصل از هدفمندی برای سلامت و بیمه بیکاری استفاده کیم که مطالعات در این زمینه فردا و پس فردا در کمیسیون تلفیق تمام می شود.