همه مدارس بهشهر نوبت صبح هستند

ابوالقاسم ثلاثي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تك شيفته شدن مدارس، مشكلات رفت و امد دانش آموزان و قرار گرفتن در شيفت عصر و برخورد با تاريكي هوا كاهش يافته و کیفیت آموزش، رفاه خانواده ها و معلمان با رشد قابل توجهي همراه است.
وي با اشاره به اينكه تک نوبته کردن مدارس فرایند یادگیری دانش آموزان را بهتر و بیشتر می كند يادآور شد: تك نوبته شدن مدارس با توجه به در اختيار بودن زمان مناسب، سبب می شود تا دست اندرکاران تعلیم و تربیت با پشتوانه بیشتری انجام وظیفه کنند.
ثلاثی با اشاره به مشكلات طولاني شدن برخي مسافت ها به دليل تك نوبته شدن دانش آموزان يادآور شد: مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و تقریبا همه دانش اموزان در نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود سازماندهی شده اند.
وي با بیان اینکه تک نوبته کردن مدارس بهشهر در استان و یا حتی کشور کم نظیر است ، افزود : با تک نوبته شدن مدارس ، دانش آموزان می توانند فعالیت آموزشی را به نحو احسن انجام دهند و فضا و زمان هم برای بسط و گسترش فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه نیز ایجاد مي شود.
مدير آموزش و پرورش بهشهر در ادامه با اشاره به هوشمند سازي مدارس نيز اظهار داشت: تاكنون بيش از 140 مدرسه بهشهر هوشمندسازي شده است كه به زودي تعداد ديگري نيز افزوده مي شود.
ثلاثي گفت: هوشمند سازي مدارس بر حذاب کردن تدریس اثر مستقیم دارد و لذا بايد با فوريت در جهت هوشمندسازي مدارس باقيمانده حركت كنيم.
به گزارش مهر، شهرستان بهشهر داراي 176 مدرسه دولتی، غیردولتی و خاص مي باشد كه در كل مجموع اين مدارس در سال تحصيلي جديد بیش از 23 هزار و660دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.
بهشهر- خبرگزاری مهر: مدير آموزش و پرورش بهشهر گفت: همه 176 مدرسه شهرستان در رده هاي مختلف تحصيلي به همت اولياي مدارس و خيرين تک نوبته و نوبت صبح هستند.
ابوالقاسم ثلاثي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تك شيفته شدن مدارس، مشكلات رفت و امد دانش آموزان و قرار گرفتن در شيفت عصر و برخورد با تاريكي هوا كاهش يافته و کیفیت آموزش، رفاه خانواده ها و معلمان با رشد قابل توجهي همراه است.
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