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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۰۰

ثلاثی:

همه مدارس بهشهر نوبت صبح هستند

همه مدارس بهشهر نوبت صبح هستند

بهشهر- خبرگزاری مهر: مدير آموزش و پرورش بهشهر گفت: همه 176 مدرسه شهرستان در رده هاي مختلف تحصيلي به همت اولياي مدارس و خيرين تک نوبته و نوبت صبح هستند.

ابوالقاسم ثلاثي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تك شيفته شدن مدارس، مشكلات رفت و امد دانش آموزان و قرار گرفتن در شيفت عصر و برخورد با تاريكي هوا كاهش يافته و  کیفیت آموزش، رفاه خانواده ها و معلمان با رشد قابل توجهي همراه است.

وي با اشاره به اينكه تک نوبته کردن مدارس فرایند یادگیری دانش آموزان را بهتر و بیشتر می كند يادآور شد: تك نوبته شدن مدارس با توجه به در اختيار بودن زمان مناسب،  سبب می شود تا دست اندرکاران تعلیم  و تربیت با پشتوانه بیشتری انجام وظیفه کنند.

ثلاثی با اشاره به مشكلات طولاني شدن برخي مسافت ها به دليل تك نوبته شدن دانش آموزان يادآور شد: مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و تقریبا همه دانش اموزان در نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود سازماندهی شده اند.

وي با بیان اینکه تک نوبته کردن مدارس بهشهر در استان و یا حتی کشور کم نظیر است ، افزود : با تک نوبته شدن مدارس ، دانش آموزان می توانند فعالیت آموزشی را به نحو احسن انجام دهند و  فضا و زمان هم برای بسط و گسترش فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه نیز ایجاد مي شود.

مدير آموزش و پرورش بهشهر در ادامه با اشاره به هوشمند سازي مدارس نيز اظهار داشت: تاكنون بيش از 140 مدرسه بهشهر هوشمندسازي شده است كه به زودي تعداد ديگري نيز افزوده مي شود.

ثلاثي گفت: هوشمند سازي  مدارس بر حذاب کردن تدریس اثر مستقیم دارد و لذا بايد با فوريت در جهت هوشمندسازي مدارس باقيمانده حركت كنيم.

به گزارش مهر، شهرستان بهشهر داراي  176  مدرسه دولتی، غیردولتی و خاص مي باشد كه در كل مجموع اين مدارس در سال تحصيلي جديد بیش از 23 هزار و660دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 2221399

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