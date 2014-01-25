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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۰۳

صبوری تاکید کرد؛

سرعین به پایگاه صعودهای زمستانی کوه سبلان تبدیل شود

سرعین به پایگاه صعودهای زمستانی کوه سبلان تبدیل شود

سرعین – خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر سرعین گفت: با برنامه ریزی ها و تلاش های صورت گرفته مصمم هستیم این شهر توریستی را به پایگاه صعودهای زمستانی کوه سبلان تبدیل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صبوری سرعینی عصر شنبه در نشست خبری شورای شهر و شهردار در خصوص برگزاری جشنواره زمستانی سرعین افزود: برنامه صعود به سبلان توسط ورزشکاران و کوهنوردان سراسر کشور باید از مسیر سرعین بویژه در فصل زمستان پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این مهم باید در راستای توسعه گردشگری زمستانی در این شهرستان توریستی و مسافر پذیر صورت گیرد، ادامه داد: به همین منظور باید پناهگاهی از سمت مسیر سرعین ایجاد و با تبلیغات موثر این شهرستان را به عنوان پایگاه صعودهای زمستانی معرفی کنیم.

رئیس شورای شهر سرعین تصریح کرد: در صورت تحقق این مهم با ورود کوهنوردان و ماندگاری آنها در سرعین روبرو خواهیم شد، چراکه این ورزشکاران یک روز قبل به منظور هم هوازی وارد سرعین خواهند شد و یک روز بعد از صعود نیز به منظور دیکاوری در این شهر سکونت خواهند داشت.

وی اجرای این طرح و برنامه هایی نظیر جشنواره زمستانی سرعین را عاملی برای خروج شهر سرعین از گردشگری فصلی دانست و ادامه داد: با بازگشایی پیست اسکی نیز که اخیرا صورت گرفت، قرار است مسابقات قهرمانی نوجوانان و جونان اسکی کشور در سرعین برگزار شود که می تواند علاقمندان و خانواده های بسیاری را به سرعین جذب کند.

صبوری سرعینی با اشاره به برگزاری این جشنواره با همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط استانی، از اجرای برنامه هایی در این خصوص طی فصول پاییز و بهار به عنوان فصل کاهش گردشگر  خبر داد و متذکر شد: جذب گردشگر طی تمام فصول در سرعین نیازمند توسعه سرمایه گذاری است.

وی این مهم را نیز در گرو تبلیغ موثر دانست و تاکید کرد: باید با توسعه شهری، سرمایه گذاران بزرگ را برای سرمایه گذاری در سرعین ترغیب کرد و جشنواره زمستانی یکی از راهکارهایی است که می تواند در جذب گردشگران و توسعه پایدار و بالطبع جذب سرمایه گذاران موثر واقع شود.

کد مطلب 2221400

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