سرعین به پایگاه صعودهای زمستانی کوه سبلان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صبوری سرعینی عصر شنبه در نشست خبری شورای شهر و شهردار در خصوص برگزاری جشنواره زمستانی سرعین افزود: برنامه صعود به سبلان توسط ورزشکاران و کوهنوردان سراسر کشور باید از مسیر سرعین بویژه در فصل زمستان پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این مهم باید در راستای توسعه گردشگری زمستانی در این شهرستان توریستی و مسافر پذیر صورت گیرد، ادامه داد: به همین منظور باید پناهگاهی از سمت مسیر سرعین ایجاد و با تبلیغات موثر این شهرستان را به عنوان پایگاه صعودهای زمستانی معرفی کنیم.

رئیس شورای شهر سرعین تصریح کرد: در صورت تحقق این مهم با ورود کوهنوردان و ماندگاری آنها در سرعین روبرو خواهیم شد، چراکه این ورزشکاران یک روز قبل به منظور هم هوازی وارد سرعین خواهند شد و یک روز بعد از صعود نیز به منظور دیکاوری در این شهر سکونت خواهند داشت.

وی اجرای این طرح و برنامه هایی نظیر جشنواره زمستانی سرعین را عاملی برای خروج شهر سرعین از گردشگری فصلی دانست و ادامه داد: با بازگشایی پیست اسکی نیز که اخیرا صورت گرفت، قرار است مسابقات قهرمانی نوجوانان و جونان اسکی کشور در سرعین برگزار شود که می تواند علاقمندان و خانواده های بسیاری را به سرعین جذب کند.

صبوری سرعینی با اشاره به برگزاری این جشنواره با همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط استانی، از اجرای برنامه هایی در این خصوص طی فصول پاییز و بهار به عنوان فصل کاهش گردشگر خبر داد و متذکر شد: جذب گردشگر طی تمام فصول در سرعین نیازمند توسعه سرمایه گذاری است.

وی این مهم را نیز در گرو تبلیغ موثر دانست و تاکید کرد: باید با توسعه شهری، سرمایه گذاران بزرگ را برای سرمایه گذاری در سرعین ترغیب کرد و جشنواره زمستانی یکی از راهکارهایی است که می تواند در جذب گردشگران و توسعه پایدار و بالطبع جذب سرمایه گذاران موثر واقع شود.