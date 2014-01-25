گفتگو میان طرفهای سوری پیشرفت خوبی ندارد/ گام به گام حرکت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اخضر الابراهیمی اعلام کرد: فردا موضوع اسیران و بازداشت شدگان را دنبال می کنیم.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: گفتگوها پیشرفت چندانی به دست نیاورده است اما ادامه دارد.

وی افزود: طرفهای سوری باید مراقب اظهار نظرهای رسانه ای خود باشند.

الابراهیمی گفت: اوضاع بسیار پیچیده است و گام به گام حرکت می کنیم. تفاهمی درباره حمص صورت نگرفته است.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: گفتگو درباره حمص میان سازمان ملل و استاندار آن انجام می شود.

وی گفت: دو طرف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که حضورشان در مذاکرات برای اجرای بیانیه ژنویک است.

الابراهیمی بیان کرد: موضوع مهم در حال حاضر پایان دادن به جنگ در سوریه و اطمینان دادن به مردم آن است.

وی افزود: نمی گویم که مذاکرات آسان است اما امیدواریم که با گفتگو درباره موضوعات انسانی موانع برطرف شود.

الابراهیمی بیان کرد: بدون شک تروریسم موجود در سوریه به خارج از آن صادر خواهد شد. تروریسم با پایان جنگ سوریه پایان داده می شود و ثبات به وجود می آید.

وی افزود: چین کشور بزرگی است و روابط قوی با سوریه دارد و همکاری این کشور برای ما مهم است و تماس و رایزنی های دائم با آن داریم.

الابراهیمی اعلام کرد: در جلسه دوم امروز طرفهای سوری با یکدیگر گفتگو کردند.

وی افزود: هزاران ربوده شده و ناپدید شده در سوریه وجود دارد.