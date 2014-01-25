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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۱۹

اخضر الابراهیمی:

گفتگو میان طرفهای سوری پیشرفت خوبی ندارد/ گام به گام حرکت می کنیم

گفتگو میان طرفهای سوری پیشرفت خوبی ندارد/ گام به گام حرکت می کنیم

نماینده دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه با اشاره به عدم پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهایی که تاکنون میان طرفهای سوری برگزار شده است روند اوضاع را دشوار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اخضر الابراهیمی اعلام کرد: فردا موضوع اسیران و بازداشت شدگان را دنبال می کنیم.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: گفتگوها پیشرفت چندانی به دست نیاورده است اما ادامه دارد.

وی افزود: طرفهای سوری باید مراقب اظهار نظرهای رسانه ای خود باشند.

الابراهیمی گفت: اوضاع بسیار پیچیده است و گام به گام حرکت می کنیم. تفاهمی درباره حمص صورت نگرفته است.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: گفتگو درباره حمص میان سازمان ملل و استاندار آن انجام می شود.

وی گفت: دو طرف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که حضورشان در مذاکرات برای اجرای بیانیه ژنویک است.

الابراهیمی بیان کرد: موضوع مهم در حال حاضر پایان دادن به جنگ در سوریه و اطمینان دادن به مردم آن است.

وی افزود: نمی گویم که مذاکرات آسان است اما امیدواریم که با گفتگو درباره موضوعات انسانی موانع برطرف شود.

الابراهیمی بیان کرد: بدون شک تروریسم موجود در سوریه به خارج از آن صادر خواهد شد. تروریسم با پایان جنگ سوریه پایان داده می شود و ثبات به وجود می آید.

وی افزود: چین کشور بزرگی است و روابط قوی با سوریه دارد و همکاری این کشور برای ما مهم است و تماس و رایزنی های دائم با آن داریم.

الابراهیمی اعلام کرد: در جلسه دوم امروز طرفهای سوری با یکدیگر گفتگو کردند.

وی افزود: هزاران ربوده شده و ناپدید شده در سوریه وجود دارد.

کد مطلب 2221403

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