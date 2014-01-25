ساخت مجتمع فوق تخصصی قلب مازندران نیازمند حمایت خیران است

به گزارش خبرنگار مهر، آریا سلیمانی عصر شنبه در بازدید مسئولان علوم پزشکی استان افزود: این مجتمع در چهار طبقه در دست ساخت است و برای تکمیل آن به حمایت خیران نیاز داریم.

وی با بیان اینکه فضای این بیمارستان محدود است، یادآورشد: افزایش ظرفیت این بیمارستان 150 تختخوابی به 250 تختواب از جمله مصوبات سفرهای دولت به استان بوده است.

وی با اشاره به افزایش خدمات رسانی در این بیمارستان یادآورشد: تاکنون هزار و 400 عمل جراحی قلب با حضور 100 متخصص و فوق تخصص انجام شده است.

سلیمانی با اظهار اینکه، بیماریهای قلبی و عروقی رو به افزایش است، گفت: در حال حاضر دومین عامل مرگ و میر، بیماریهای قلبی و عروقی است.

رئیس بیمارستان فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: سرطان و تصادفات نیز از دیگر علل مرگ و میر به شمار می روند و بخش زیادی از هم استانیها به این دلیل جانشان را از دست می دهند.