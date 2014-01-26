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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۷

جمیلی:

توسعه یکنواخت شرکت شهرکهای صنعتی مورد توجه قرار گیرد

توسعه یکنواخت شرکت شهرکهای صنعتی مورد توجه قرار گیرد

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، با اشاره به اینکه باید توسعه یکنواخت شرکت شهرکهای صنعتی مورد توجه قرار گیرد گفت: در این راستا باید تمهیدات لازم اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین جمیلی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، افزود: کشور دوران فراز و نشیب های بسیار سختی را بعد از پیروزی انقلاب سپری کرده و این نظام جمهوری اسلام به آسانی به ثبت نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه کشورمان در تمام مقتضیات زمانی تحریم های ظلمانه را پشت سر گذاشته است اظهار داشت: این امر نوسانات و رکود اقتصادی را به دنبال داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: تمامی این فراز و نشیبها با فکر و مدیریت درست به خوبی سپری شده است.

جمیلی تاکید کرد: در حال حاضر ما به ایده، فکر و برنامه نو نیاز داریم تا بتوانیم استان خود را در توسعه کیفی در همه حوزه ها به پیش ببریم .

وی در ادامه گفت: با توجه به سر شماری سال 90 ، در استان زنجان 54 درصد کار فرمایان زیر 40 سال سن دارند که این آمار در کشور 49 درصد است بنابراین این آمار نشان می دهد که استان زنجان به لحاظ کسب و کار فعال است و نیروی جوان دارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان یادآور شد: باید در اداره کشور از مدیران جوان استفاده شود و تصمیم گیری ها را به آنها واگذار کنیم.

جمیلی افزود: مدیر منتخب در شرکت شهرکهای صنعتی باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کند و همچنین توازن منطقه ای را در استان داشته باشد.

در ادامه این مراسم مدیر عامل شرکت صنعتی خالص سازان روی زنجان گفت: 20 هکتار از اراضی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان متعلق به شرکت خالص سازان روی است و بیشترین زمین برای این شرکت اختصاص دارد.

یوسف مرادلو تاکید کرد: مدیریت نباید سلیقه ای باشد بلکه باید مدیریت بر اساس قانون مداری باشد چرا که عدم توجه به قانون به جامعه و مردم ضربه می زند.

وی تصریح کرد: باید شرکت شهرکهای صنعتی را به پارک زیبا تبدیل کنیم.

 

 

 

کد مطلب 2221412

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