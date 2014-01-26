رضا عطاران روی فرش قرمز

احمد احمدی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «رد کارپت» درباره انتخاب این طرح های برای پوستر فیلم به خبرنگار مهر گفت: طراح این پوسترها بابک یادگاریان است. البته وی در ابتدا چندین اتود برای پوستر فیلم اجرا کرد و ما از میان آنها دو انتخاب انجام دادیم.

وی با اشاره به اینکه این طرح‌ها با نظارت وی و رضا عطاران انجام شده است، بیان کرد: یکی از این طرح ها ایرانی و عامیانه تر است. پوستر دیگر کمی خاص تر است که براساس عنوان فیلم طراحی شده است ولی در طراحی هر دو پوستر سادگی برای ما اهمیت ویژه ای داشت.

احمدی درباره این پوسترها توضیح داد: در این پوسترها به رنگ قرمز تاکید کردیم. همچنین به فضای سانتی مانتالیزم و پر زرق و برقی که در جشنواره کن دیده می شود و در این فیلم عطاران با نگاه نقادانه به آن پرداخته است، هم توجه کردیم.

رضا عطاران، سوسن پرور، مارک انصاری، امیر نوری، کریستین بی‌فورت، حسین سلیمانی، ماجین موسوی، جمال هاشمی، هانی صالحی، ماریلو مینگ لانا، حسین یار یار، عبدالله صالحی، راد پورجبار، اندی کروک، فرشاد نجفی اسداللهی، محمد جواد علینقیان، عبدلیا صالح، امیر فلاحت‌نژاد، ملیحه خسروانی، مطهره کثیری و علی سرتیپی بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: شما که غریبه نیستی، من 38 سال از خدا عمر گرفتم، 13 سال تئائر کار کردم، هنوز وضعیتم اینه، هیچی به هیچی، بالاخره باید کاری می‌کردم دیگه، اونور فکر می‌کنم می‌تونم کار کنم، می‌تونم شکوفا بشم.

«رد کارپت» در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آید.