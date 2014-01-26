پرداخت 33 ميليارد ريال وام قرض الحسنه کارگشايي به مددجويان زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی افزود: سنت قرض الحسنه در اديان الهي و به ويژه دين اسلام جايگاه بسيار والايي دارد به گونه اي که خداوند متعال براي تشويق و ترغيب به اين مهم با تعابير بسيار زيبايي خودش را بي واسطه دريافت کننده قرض مطرح کرده و براي پاداش و محفوظ بودن آن عمل نيک بيان تضميني ارائه کرده است.



معاون حمايت و سلامت کميته امداد استان زنجان گفت: در جامعه اي که روحيه ايثار و فداکاري و احسان و نوع دوستي تقويت پيدا کند، زمينه اشتغال فراهم شده و دهها کار مفيد براي جوانان نيازمند و خانواده هاي کم درآمد و تهي دست فراهم مي شود.



حسنی ، در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اين نهاد در بحث احيا و توسعه سنت حسنه قرض الحسنه بيان کرد: اين نهاد تا پايان آذر ماه امسال بيش از 33 ميليارد و 519 ميليون ريال وام قرض الحسنه کارگشايي به مددجويان پرداخت کرده است.



وي با بيان اينکه اين مبلغ وام به 3 هزار و 571 مددجو و نيازمند پرداخت شده است افزود: قريب به 2 ميليارد و 769 ميليون و 267 هزار ريال از اين وام لز محل کمک هاي خيرين و نيکوکاران به جامعه هدف پرداخت شده است.



معاون حمايت و سلامت کميته امداد استان زنجان ، با بيان اينکه پرداخت وام قرض الحسنه به مددجويان در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 17،6 درصد افزايش يافته است تصریح کرد: در حال حاضر نيز يک هزار و 232 نفر در نوبت دريافت خدمت قرار دارند.

نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط «حجت اله نعمتی» افتتاح شد

نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان و با همکاری استانداری زنجان شامگاه شنبه در زنجان افتتاح شد.

نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط آثار «حجت اله نعمتی» با حضور مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان افتتاح شد.



این نمایشگاه حاصل تلاش 1 ساله این هنرمند زنجانی بوده و 40 اثر با مضامین اشعار، آیات قرآن و... در این نمایشگاه عرضه شده است.



این نمایشگاه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان و با همکاری استانداری زنجان برگزار می‌شود، که در دو نوبت از ساعت 9 تا 12 ظهر و 15 تا 19 عصر برای بازدید عموم دایر است.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در کانون تخصصی ورزش استان زنجان

مدیر کانون فرهنگی و هنری حاج مصطفی خمینی(ره) و کانون تخصصی ورزش استان زنجان، از برگزاری مسابقات تنیس روی میز در سالن تخصصی پینگ پنگ استان خبر داد.

فرامرز جعفری امروز با اعلام این خبر گفت: همزمان با دهه فجر امسال مسابقات تنیس روی میز روز جمعه (18 بهمن) در سالن تخصصی پینگ پنگ استان زنجان جنب باشگاه تختی برگزار می شود .



وی با بیان اینکه مسابقات تنیس روی میز بین اعضای علاقمند جهت شرکت در این دوره از مسابقات اجرا می شود , خاطر نشان کرد: علاقمندان جهت شرکت در این دوره از مسابقات می توانند تا 15 بهمن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.



مدیر کانون فرهنگی و هنری حاج مصطفی خمینی (ره) زنجان ، به برخی شرایط شرکت در این دوره از مسابقات اشاره کرد و یادآور شد: هریک از کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان می توانند پنج نفر بازیکن و یک سرپرست برای شرکت در مسابقه معرفی کنند.



جعفری گفت: مرحله مقدماتی این مسابقات به صورت دوره ای و پس از آن به صورت حذفی خواهد بود.





