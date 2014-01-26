اجرای طرح تلاوت نور در ۷۸۰ مرکز استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی افزود: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرآن در بین جوانان و نوجوانان طرح تلاوت نور در سطح مساجد، ادارت، دانشگاهها و مدارس استان زنجان اجرا می شود.



وی، با اشاره به اینکه این طرح در 780 مرکز استان زنجان برگزار می شود، خاطرنشان ساخت: در این طرح به هر مرکز مجری تلاوت نور 25 جلد قرآن کریم اختصاص یافته است

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان، طرح تلاوت نور بین نمازهای ظهر و عصر یا نمازهای مغرب و عشا برگزار می شود که با تلاوت یک صفحه از قرآن کریم، امام جماعت یک آیه شاخص آن را تفسیر می کند.

مقدمی با بیان اینکه برای تفسیر آیه های قرآن کریم طرح تلاوت نور تفسیر همراه در اختیار ائمه جماعت قرار می گیرد، یادآور شد: طرح تلاوت نور یکی از کم هزینه ترین طرحهای توسعه و ترویج قرآن و تفسیر در کشور است که از سوی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور اجرا می شود.

وی افزود: دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان آمادگی خود را برای افزایش مراکز مجری طرح تلاوت نور را دارد و قرآن کریم و تفسیر همراه در اختیار این مراکز قرار می گیرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان تصریح کرد: این طرح در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد تازه تاسیس نیز اجرا خواهد شد.

دین اسلام به دنبال موارد ایجاد شادی و نشاط در جامعه است

مسئول دبیرخانه آموزش , پیشگیری از اعتیاد وآسیب های اجتماعی, اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان, با اشاره به اهمیت شادی ونشاط در جامعه امروز برای جلوگیری از بروز برخی معضلات و آسیب های اجتماعی گفت: آنچه اسلام به آن تاکید دارد حجاب است که در این حجاب رنگ تعریف نشده است.

حجت الاسلام علی صمدی افزود: وظیفه ما حفظ و تقویت فرهنگ است وفرهنگ اسلام هم فرهنگ نشاط و شادی است.



وی با بیان اینکه در دین اسلام همه رنگها بهترین شناخته شده اند افزود: همه رنگها برگرفته از طبیعت و آفریده های خداوند است زیبا هستند و نشاط آور، ائمه ما هم سیاه پوش نبودند.



مسئول دبیرخانه آموزش , پیشگیری از اعتیاد وآسیب های اجتماعی، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان، در این زمینه با اشاره به اینکه خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد گفت: آنچه اسلام به آن تاکید دارد حجاب است که در این حجاب رنگ تعریف نشده است.



وی برخی از آسیب های اجتماعی جامعه را نیازمند ریشه یابی و بررسی علل و عوامل دانست وگفت: جامعه بی نشاط عاری از مهارت و پویایی است.