جذب سرمایه گذار در زنجان مستلزم ایجاد زیرساختهای لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حسین خانی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان ، به مشکلات موجود در تامین منابع توسط دولت در این حوزه اشاره کرد.

وی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی را از مهمترین راهکارهای موجود در بخش اقتصاد دانست و اظهار داشت : جذب امکانات بخش خصوصی برای حل این مشکل بسیار مثمر ثمر است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین‌الملل استانداری زنجان، به ظرفیت‌های مناسب زنجان در جذب سرمایه گذار اشاره کرد و گفت: زنجان ثابت کرده ظرفیت و توان جذب سرمایه گذار خارجی را دارد.

حسین خانی تاکید کرد: استان زنجان در چند سال گذشته موفق به جذب سرمایه‌ گذار خارجی از دو کشور ترکیه و چین شده است.

وی صنایع کوچک و فراهم کردن زیر ساختها را از ظرفیتهای مهم صنعتی در استان اعلام کرد.

در ادامه این مراسم مدیر عامل سابق شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، با اشاره به اینکه زنجان دارای دو هزار و 674 هکتار زمین اراضی است، گفت: هزار و 685 هکتار از این اراضی متعلق به واحد های صنعتی است.

علی اصحابی تاکید کرد : در استان زنجان 750 هکتار زمبن آماده واگذاری به سرمایه گذاران است.

مدیر عامل سابق شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اظهار داشت: در این راستا 630 واحد در شرکت شهرکهای صنعتی فعال و برای 13 هزار و 420 نفر اشتغالزایی شده است.

اصحابی از واگذاری شهرک‌های صنعتی استان زنجان به صنعتگران خبر داد.

وی گفت: 48 هزار هکتار از زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی زنجان آزادسازی شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: در حال حاضر همه شرکت‌های صنعتی استان زنجان گازدار هستند حتی گاز کشی در منطقه انگوران با 35 درصد پیشرفت در حال اجرا است که تا در اوایل سال 93 به بهره برداری می رسد.

اصحابی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به اعتبارات دولتی و منابع شرکت وابسته است گفت: در دو سال گذشته اعتبارات دولتی کافی در این حوزه محقق نشده است.

وی به سایت کارگاهی بانوان اشاره کرد و یادآور شد:سایت کارگاهی بانوان با 120 قطعه واحد کارگاهی پیش‌بینی شده که هم‌اکنون 40 واحد کارگاهی فعالیت خود را آغاز کرده اند.

مدیر عامل سابق شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان افزود: با بهره‌برداری این سایت برای هزار و 200 نفر اشتغالزایی می شود.