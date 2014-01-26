90 درصد واحدهای صنعتی زنجان مشکل سند مالکیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صیدی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان ، به 9 مصوبه برای احداث شهرک‌های صنعتی در استان زنجان اشاره کردو افزود: احداث این شهرکها در زنجان، ابهر، صائین قلعه و ایجرود تصویب شده است.

وی همچنین از تصویب راه اندازی سه ناحیه صنعتی در سطح استان زنجان خبر داد و اظهار داشت: این مصوبات برای ارمغانخانه، خدابنده و زنجان است.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت:در راستای توسعه واحدهای صنعتی در شهرک ها ی صنعتی باید تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد چرا که توجه به این امر مهم توسعه اقتصادی استان را به دنبال دارد.

صیدی سرمایه در گردش را از جمله مشکلات واحدهای صنعتی استان زنجان یاد کرد و گفت: این واحدها با وجود اینکه راه اندازی شده اند ولی فعالیت نمی کنند.



وی تصریح کرد: زمین‌هایی که در شهرک‌های صنعتی بلاتکلیف رها شده اند و هیچ گونه فعالیتی در آنها صورت نمی گیرد تعیین تکلیف می شوند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان افزود : مصوبات سفرهای استانی که توجیه صنعتی و اقتصادی نداشته باشد حذف خواهد شد.