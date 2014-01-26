طرح خوشه پوشاک در مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهيم باغباني مدیرکل کمیته امداد مازندران شامگاه شنبه درافتتاح نخستین مرکز فروش تولیدات پوشاک مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد مازندران در بابل اظهارداشت: تولید کنندگان این مرکز از جمله تولید کنندگان معروفی هستند که محصولات آنها بیش از 50 میلیون تومان در تهران به فروش رفته وبرای 35 نفر اشتغال زایی کردند.

وی افزود:دراین طرح ضمن بازدید ازکل مجموعه وطرح ها ،مذاکرات با خانواده ها و برگزاری جلسات با کل تولید کنندگان پوشاک اعم از عمده فروش وخرده فروش این مرکز برای فروش تولیدات راه اندازی شد.

وی طرح خوشه پوشاک را از جمله طرح های اشتغال زایی برشمرد وگفت:طرح مرکزخوشه پوشاک با هدف توسعه اشتغال خانگی وایجاد درآمد قابل توجه برای خانواده کمیته امداد اجرایی شد.

باغبانی با اشاره به فعالیت 11 تولید کننده از شهرهای بابل، آمل، ساری،نکا ونوردراین مرکز اذعان داشت: این تولید کنندگان 380 نفر زیرمجموعه دارند.

وی تامین نهاده ها را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد وخاطرنشان کرد: برای تامین نهادها برای تولیدکنندگان، طرحی اجرا خواهدشد تا به طور مستقیم پارچه مورد نظر خود را از شرکت بروجرد با قیمت مناسب تهیه کنند.

باغبانی بیان داشت: از دیگراقدامات مهم صورت گرفته در حمایت از تولید کنندگان طرح خوشه پوشاک ،مذاکره با سازمان همیاری درخصوص لباس مورد نیازشهرداریها،کارکنان وکارگران شهرداری ومراکز مختلف از جمله آموزش وپرورش برای تامین پوشاک مورد نیازاز سوی مرکزخوشه پوشاک است.

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) مازندران با اشاره به اینکه طرح خوشه پوشاک حلقه مکمل بازار است اظهارداشت: مهم ترین مشکل ما نداشتن آمار مناسب از نیازهای بازاردر سطح استان است ما هنوز نمی دانیم چه تعداد مانتو در سطح استان مصرف ویا چه تعداد از بیرون استان تامین می شود.