اهدای زمین رایگان به جوانان در شرف ازدواج در روستاهاي قشم

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مشیری عصر شنبه در حاشیه بازدید و دیدار با مردم روستاهای تم گز و باسعیدو با ابراز خرسندی از اقدامات دهیاری و شورای روستای تم گز گفت: دهیاری و شورای روستای تم گز به دنبال ایجاد توسعه و حل مشكلات روستاست و ما نیز به سهم خود تلاش می كنیم درخواست های مردم را بررسی و برای حل آن ها تلاش كنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد در ادامه بازدید خود از روستاها ضمن تقدیر از شورا و دهیاری روستای تم گز به خاطر پیگیری احداث جاده آسفالت در روستا از نوار ساحلی نیز بازدید كرد و در خصوص درخواست شورا برای حل مشكل جلوگیری از ورود آب دریا به جاده ساحلی اظهار داشت: باید بررسی های لازم در خصوص حفظ حریم دریا صورت گیرد و بعد از آن اقدام مناسب برای حل این مشكل انجام شود.

وی در ادامه بازدید خود از روستاهای قشم در دورترین روستای جزیره، باسعیدو در جمع مردم حاضر شد و در خصوص مشكلات و درخواستها با آنها گفتگو كرد.

شیخ محمد علی امینی پیش از سخنرانی دكتر مشیری با تبریك هفته وحدت از حضور دكتر مشیری در جمع مردم روستاها تشكر كرد و افزود موقعیت باسعیدو از نظر صیادی در یك موقعیت استثنایی است و باید مجوزهای صیادی بیشتری در این منطقه صادر شود.

وی از دكتر مشیری خواست تا مشكل زمین جوانان روستاها را حل كند.

دكتر مشیری با اشاره به سیاست دولت جدید برعدم فروش زمین در منطقه آزاد قشم بیان كرد: درآمد منطقه آزاد قشم نسبت به گذشته یك سوم شده و اكنون باید تلاش كنیم تا سرمایه گذاری بیشتری از گذشته انجام شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه سخنان خود به ضرورت توجه به حل مشكل اسكان جوانان در شرف ازدواج در روستاها اشاره كرد و اظهار داشت: به زودی در تمام روستاهای قشم زمینی را با نظر خود مردم روستا قطعه بندی می كنیم و به صورت رایگان به جوانان در شرف ازدواج واگذار خواهیم كرد.

و از این به بعد هر دختر و پسری كه در روستاها ازدواج كنند نگران زمین برای احداث منزل مسكونی خود نباشند و به هر زوج در روستاها یك قطعه زمین رایگان داده می شود.

دكتر مشیری احداث بلوار ساحلی، ضلع جنوبی از قشم به باسعیدو و از باسعیدو به قشم كه مانند رینگی دور تا دور جزیره خواهد بود را از اقداماتی دانست كه به بهبود وضعیت گردشگری و حمل و نقل در جزیره كمك زیادی خواهد كرد.

وی افزود: احداث بزرگراه قشم تا باسعیدو نیز از طرح هایی است كه در دست مطالعه است.

مقام عالی دولت در جزیره قشم در خصوص وضعیت آب و برق جزیره گفت: شركت مپنا با شروع خدمات خود در قشم 25 مگاوات برق و روزانه 18 هزار لیتر آب شیرین تولید خواهد كرد و امیدواریم شركت مپنا بتواند تا دهه فجر خدمات خود را برای مردم ارائه دهد.

وی از بررسی و ساخت 2 نیروگاه دیگر نیز خبر داد و افزود: از كلیه سرمایه گذاران دعوت می كنیم به جزیره قشم بیایند و از ظرفیت های سرمایه گذاری موجود استفاده كنند.

دكتر مشیری با تاكید بر اینكه هیئت مدیره توانمندی داریم اظهار امیدواری كرد، مردم در سراسر جزیره نیازهایی دارند كه باید به مرور زمان برای حل آنها تلاش كنیم و بنده با هیئت مدیره فعلی بسیار به آینده جزیره خوشبین هستم.

دكتر شمس ازدكانی نیز با اشاره به وجود 12 هزار و 500 دانشجو در قشم گفت: در گذشته نبود مدرسه یكی از ضروریاتی بود كه باید پیگیری می شد، اكنون باید برای دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز به فكر ایجاد شغل باشیم.

وی نگرش موجود را كه افراد تحصیل كرده فقط باید به پشت میزها بروند را مشكل ایجاد شغل دانست و افزود باید این نگرش را تغییر داد و جوانان در همه حوزه ها باید ورود پیدا كنند تا كشور ساخته شود.

در این دیدار دكتر احمد حبیبی عضو موظف هیئت مدیره و معاون سیاسی، امنیتی و جانشین مدیرعامل نیز از نزدیك با مردم روستای باسعیدو دیدار و گفتگو كرد.