دانشگاهها وارد فاز کارآفرینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادقعلی موحدمنش شامگاه شنبه در مراسم معارفه رئیس دانشگاه پیام نور چمستان گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی باید به کارآفرین تبدیل شوند، بطوریکه بتوانند نیازهای عمومی و محلی را پاسخگو باشند.

وی اظهار داشت: آنها با توانمندیهای علمی و پشتوانه هایی که از طریق دولت و مجلس از نظر قانونی فراهم می شود، می توانند زمینه اشتغال خود و دیگران را در محیط زندگی خودشان فراهم کنند.

موحدمنش یادآورشد: دانشگاههای جهان پنج نسل را پشت سر گذاشتند که آموزش، پژوهش، کارآفرینی، تخصصی با مشاوره های علمی و تخصصی و تبدیل علم به ثروت از جمله این نسل ها هستند.

موحدمنش یادآور شد: با تحولات عظیمی که بنیانگذار انقلاب اسلامی در فرهنگ ایجاد کرد، توانستیم مرحله آموزشی و پژوهشی را تجربه کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: امروز دانشگاه پیام نور، کار پژوهشی و آموزشی را پشت سر گذاشته و وارد فاز سوم یعنی کارآفرینی می شود.

وی گفت: ما به این قانع نیستیم و امیدواریم بسرعت وارد فاز چهارم یعنی تبدیل دانشگاه به رشته های تخصصی بطوریکه دانشگاه به یک کلینیک تخصصی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی تبدیل شود.

موحد منش گفت: دانشگاه پیام نور دانشگاه مردمی است که با کمک مردم دایر شد و با توجه به افق های آینده درتوسعه و رشد همه جانبه شهرستان تاثیر بسزایی دارد.

وی اظهار داشت: در صورت حل مسئله زمین می توانیم یک سرمایه گذاری خوبی انجام دهیم تا با دایر کردن رشته های خوب دانشگاهی علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی بتوانیم نسل ها و فازای بعدی کارکرد دانشگاهها را در چنین محیطی تجربه کنیم.

در این مراسم دکتر سالار به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور چمستان معرفی شد.