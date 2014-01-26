پنج هزار فارغ التحصیل رشته فناوری اطلاعات در استان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جلالی شامگاه شنبه در جلسه استانداری گلستان با بیان این که علاقه مندان می توانند از امشب با مراجعه به آدرس اینترنتی www.V_golestan.ir در این سایت ثبت نام کنند، بیان کرد: در این طرح تلاش داریم تا حق بیمه این پنج هزار نفر را تقبل کرده و همچنین هدف ما در این فعالیت فارغ التحصلان دانشگاهی هستند که هدف گذاری این فعالیت بر اساس کارورزی قبل از استخدام انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف افزایش دانایی مردم ایجاد شکل خواهد گرفت، عنوان داشت: در حال حاضر 100 درصد شهرهای استان دارای امکانات الکترونیکی است و باید سعی کنیم تا به مردم کمک کنیم تا از این امکانات به درستی بتوانند استفاده کنند.

جلالی با عنوان اینکه میزان هزینه جلسات چهار برابر برگزاری ویدیو کنفرانس ها است، عنوان کرد: با برنامه ریزی هایی که در حوزه استانداری مجازی در استان انجام داده ایم این طرح تا سال آینده راه اندازی شده و مسئولین می توانند با استفاده از ویدیو کنفرانس جلسات را برگزار کنند.

راه اندازی پنج سامانه خدمات الکترونیک در استان

مبتکر نخستین روستای الکترونیکی دنیا تصریح داشت: در حال حاضر توانسته ایم خدمات الکترونیک را در استان در به خوبی فعال کرده و برنامه ریزی درستی را در این زمینه انجام داده ایم و هم اکنون در استان پنج سامانه الکترونیکی راه افتاده و 30 سامانه دیگر در حال راه اندازی است.

وی از راه اندازی ستاد عالی فناوری در استان برای اولین بار خبر داد و یادآورشد: این ستاد تحت نظر نهاد ریاست جمهوری در استان ها راه اندازی می شود که گلستان اولین استانی که در آن ستاد فناوری راه اندازی خواهد شد .

علی اکبر جلالی اظهار داشت: در استان توانمندی های بلقوه زیادی وجود دارد اما کمبودهای زیادی مشاهده می شود که باید تلاش کنیم با کمک نیروی انسانی کمبود ها را جبران کنیم.

وی با اشاره اینکه حرکتهای خوبی در استان آغاز گردیده است، تصریح داشت: امیدواریم با این برنامه ها حرکت های ملی خوبی را در استان راه اندازی کنیم و باید تلاش کنیم تا فناوری ها را بومی سازی و کاربردی کنیم.

استاد دانشگاه علم و صنعت اذعان داشت: بر اساس آماری که در سال گذشته اعلام شد 140 هزار شغل برای افراد ایجاد شده است و این در حالی است که اگر به هر نفر 10 میلیون تومان وام داده باشند حدود 140 هزار میلیارد تومان هزینه شده است ولی متاسفانه شاهد هیچ گونه اشتغالی در استان نبوده ایم.

وی ادامه داد: طرحی که در حال حاضر در گلستان در حال راه اندازی برای ایجاد اشتغال است کمتر هشت و نیم میلیارد تومان هزینه دارد که می تواند در سطح ملی بسیار موفق باشد و مطرح شود

سال 2030 فقر از جهان ریشه کن می شود

وی افزود: در حال حاضر جهان در بسیاری از تکنولوژی ها از ما پیشی گرفته به طوری (بیل گیتس) صاحب شرکت مایکروسافت که اعلام کرده است سال 2030 فقر در جهان ریشه کن خواهد شد.

جلالی با عنوان اینکه تلاش داریم تا حرکت های نوآورانه ای را در استان راه اندازی کنیم، گفت: امیدواریم تا با این حرکت ها شاهد تحولات زیادی بوده و استان را در زمینه های مختلف به ویژه اشتغال کمک کنیم.