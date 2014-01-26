کمر صنعت کشور با ارائه آمار غلط خم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی در جمع تعاونگران، بازرگانان و فعالان اقتصادی استان هرمزگان در سالن مرکز بین المللی رشد قشم اظهارداشت: دولت یازدهم در پی ایجاد امنیت سرمایه گذاری با هدف افزایش رونق فعالیت های صنعتی در نقاط مختلف کشور است.

ربیعی بیان داشت: امنیت سرمایه گذاری به عنوان اولویت توسعه و پیشرفت کشور در کنار بهره گیری از افراد شایسته تحولی عظیم در فعالیت های صنعتی ایجاد می کند.

وی از ارائه آمار غلط طی هشت سال گذشته به عنوان یک اقدام منفی در صنعت کشور نام برد و گفت: در تلاشیم با شفاف سازی در همه امور و با تلاش مضاعف برای جبران گذشته، کاری کنیم که فاصله صنعت کشور با دنیا کاهش پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر اهمیت شایسته سالاری در کشور تاکید كرد و افزود: دولت به شایسته سالاری با هدف ایجاد تغییر در همه زمینه ها اهمیت زیادی قائل است و امیدورایم با گماردن افراد لایق در بخش های مختلف شاهد تحول در عرصه های گوناگون کشور باشیم.

وی گفت: خود اصلاحی و اهمیت توسعه خصوصی سازی از شعارهای عملیاتی دولت یازدهم است و براساس آن می توان با خصوصی سازی برمبنای شایسته سالاری تحرکی عظیم در بخش های مختلف کشور ایجاد.

دکتر ربیعی در ادامه بر ایجاد تشکل ها، برای تقویت پایه های اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: دولت نگاه ویژه ای به گسترش اتحادیه ها، صنوف مختلف، سازمان های غیر دولتی، کانون های کارگری و امثال آن دارد و بر اساس آن از کارآفرینی در تمامی کشور حمایت می کند.

وی با ارج نهادن به ایجاد اشتغال در جامعه گفت: کسانی که حتی یک شغل در جامعه ایجاد می کنند قابل احترام هستند و ما برآنیم تا خلاقیت و کارآفرینی را از کودکی با ساخت فیلم در کشور ترویج دهیم.

وزیر تعاون عنوان کرد : لایحه ایجاد سازمان کارآفرینی را بزودی به دولت خواهیم برد و امیدواریم با تصویب آن شاهد تقویت و توسعه این حوزه در سطح کشور باشیم.

وی با اشاره به اهمیت صنعت در کشور به فعالان این عرصه توصیه کرد که با انتخاب مطالعاتی بر روی فصل های مختلف صنعت و با طراحی های نوین تلاش کنند صنعت کشور به یک برند جهانی تبدیل شود.