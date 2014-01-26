18 داروی بیوتیک در کشور به مرحله تولید رسیده است/تولید نخستین داروی ضد سرطان با استفاده از فناوری نانو

به گزارش خبرنگار مهر، امیرخانیان شامگاه شنبه در جلسه استانداری گلستان افزود: نخستین داروی ضد سرطان نانو با هزینه ای بالغ بر 260 هزار تومان در حال تولید است.

وی عنوان داشت: هم اکنون 120 داروی بیوتکنولوژی در دنیا تولید می شود که از بین 18 دارو به ایران اختصاص دارد.

امیرخانیان با بیان اینکه در حوزه کشاورزی برنامه های زیادی در حال انجام است، ابراز داشت: در تلاش هستیم تا بسیاری از اقلام ژنتیکی که از بین رفته و یا به کشورهای دیگر انتقال یافته را در یک بانک ژنتیکی جمع آوری کرده و به مزارع خود برگردانیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه کشاورزی از نظر آفات و بسیاری از آسیب ها ضررهای زیادی را شاهد هستیم که تلاش داریم به روش های بیوتکنولوژی به جای استفاده از کودهای شیمیایی آثار سوء آنها را از بین ببریم.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی همکاری‎های فناوری نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: همچنین در حوزه دام پروری و شیلات تلاش های زیادی انجام شده که البته خیلی گسترش نیافته است.

