خروج حیوانات وحشی از مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختیاری/ پناه آوردن به مردم از شدت سرما وگرسنگی

به گزارش خبرنگار مهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط توپوگرافی زادگاه و محل زندگی جانوران و پرندگان مختلفی است که در کوه ها وجنگل ها و تالابهای این استان زندگی می کنند.

12.5 درصد مساحت چهار محال و بختیاری زیر پوشش حفاظت محیط بانان محیط زیست است که می توان به مناطق حفاظت شده پارک ملی منطقه حفاظت شده تنگ صیاد، قیصری، شیدا، رویشگاه ملی لاله واژگون، منطقه حفاظت شده هلن، تالاب های چغاخور، گندمان، سولقان، علی آباد و منطقه شکار ممنوع شمس اشاره کرد.

سرد شدن هوا و بارش های سنگین برف در روزهای اخیر در چهار محال و بختیاری محدودیت هایی برای زیستمندان در زیستگاه های طبیعی این استان به وجود آمده است و بسیاری از جانوران وحشی از مناطق حفاظت شده این استان خارج و برای پیدا کردن منابع غذایی و محلی برای زندگی بهتر به کنار شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری آمده اند و این در حالی است خطر شکار برای بسیاری از آنها به وجود آمده است.

در حاشیه مناطق حفاظت شده و تالاب های استان پرندگان و چهار پایانی از جمله کبک، تیهو، قوچ وحشی، کل و بز، گربه وحشی و روباه ممکن است به مناطق روستایی و شهری آمده اند و این در حالیست خطر زندگی آنها بسیار تهدید می کند.

منطقه حفاظت شده تنگ صیاد یکی از مهمترین و بزرگ ترین مناطق حفاظت شده استان چهار محال و بختیاری است که در کنار شهر فرخ شهر و تعدادی از روستاهای این استان قرار دارد.

هم اکنون بسیاری از حیوانات وحشی این منطقه حفاظت شده از منطقه بیرون آمده اند و به کنار روستاها و شهرهای این استان آمده اند.

روباه، خرگوش، شغال، گرگ و... از بیشترین انواع حیواناتی هستند که به کنار شهر فرخ شهر می آیند و به دنبال منابع غذایی هستند و تعدادی از این حیوانات در خطر شکار هستند.

یکی از مزرعه داران حاشیه شهر فرخ شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبها حیوانات وحشی از جمله شغال و روباه و تعداد کمتر گرگ وارد باغهای حاشیه شهر فرخ شهر و نزدیکهای خیابانهای خروجی شهر می شوند.

وی گفت: گله های شغال به راحتی در شبها در منطقه پارک سرچشمه این شهر دیده می شود که به دنبال مواد غذایی هستند.

وی تاکید کرد: بسیاری قوچ وحشی نیز در قسمت کوه "برآفتاب حجی" حاشیه شهر فرخ شهر توسط چوپانان و کشاورزان مشاهده شده است که خروج آنها از مناطقه حفاظت شده آنها در خطر شکار قرار داده است.

همچنین یخ زدن تالابهای استان بسیاری از پرندگان را به مناطق روستایی اطراف تالابها کشانده است.

پرندگان و حیوانات وحشی مناطق برای تامین غذا به مناطق روستایی و شهری پناه آورده اند

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بارش سنگین برف و سرمای شدید هوا پرندگان و حیوانات وحشی مناطق کوهستانی را برای تامین غذا به حاشیه مناطق مسکونی روستایی و شهری چهارمحال و بختیاری کشانده است.

سعید یوسف پور اظهار داشت: به دنبال بارش سنگین برف و سرمای شدید هوا پرندگان و حیوانات وحشی مناطق کوهستانی زاگرس مرکزی برای تامین غذا به حاشیه مناطق مسکونی روستایی و شهر ها پناه می آورند و از مردم امان می خواهند و نباید به حیوانات وحشی آسیب رساند.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات ممکن است بر اثر سرمای شدید و یخ زدن تالاب ها پرندگان یا حیوانات وحشی که در آن جا حضور دارند به علت گرسنگی به مناطق مسکونی و شهری پناه آورند و این در حالیست که مردم باید در این خصوص وارد شوند و برای حفاظت از آنها کمک کنند.

وی از اهالی شهر و روستا خواستار شد چنانچه این پرندگان و یا حیوانات به روستا ها و یا شهر ها پناه آوردند به آنها آسیبی نرسانند و با قرار دادن مواد غذایی برای حیوانات و دانه پاشی در محیط برای پرندگان از آن ها حمایت و مراقبت کنند.

یوسف پور با اشاره به اینکه شکار و آسیب رساندن به حیوانات تخلف محسوب می شود، بیان داشت: افراد در صورت مشاهده تخلف می توانند مراتب را به واحد حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی و پایگاه مقاومت بسیج اطلاع رسانی کنند تا آنها با متخلفین برخورد کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه، تمهیدات لازم برای فصول سرد و یا بسیار گرم سال اندیشیده و اعتباری نیز برای این کار در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: با تامین اعتبار مورد نیاز علوفه های مورد نیاز حیات وحش در ایام سرد سال تامین خواهد شد.