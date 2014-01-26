علی اصغر حاجی نقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته امداد تنها وظیفه بهبود معیشت خانوارهای تحت پوشش را ندارد لذا رسیدگی به مباحث فرهنگی یکی از اولویت های جدی است که از سوی این نهاد دنبال می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 150 هزار خانوار تحت پوشش این نهاد در استان نیازمند پرداختن به مباحث فرهنگی هستند زیرا اگر رویکرد فرهنگی در میان این افراد تقویت شود آنگاه در درازمدت شاهد کاهش آسیبها و ناهنجاریها خواهیم بود.

مدیر کمیته امداد خراسان رضوی بیان کرد: نگرش ویژه نسبت به مقوله فرهنگ همچنین نگاه افراد تحت پوشش را نسبت به فرآینده زندگی تغییر داده و آنان را در مسیر خودکفایی هدایت می کند.

حاجی نقی با اعلام اینکه یکی از مأ‌موریت‌های مهم حوزه فرهنگی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) طراحی و اجرای پیوست فرهنگی خدمات این کمیته به خانواده‌های مورد حمایت است، گفت: در صورت اضافه شدن پیوست خدمات کمیته امداد، خانواده‌ها می‌توانند به نحو مطلوب‌ی از خدمات این نهاد استفاده کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون 150 هزار خانواده تحت پوشش این نهاد نیازمند ارائه خدمات فرهنگی هستند که در این راستا مهمترین اقدام کمیته امداد استان برای این افراد ایجاد نگرش و روحیه توانمندی و خودکفایی است.