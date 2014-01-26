اتمام طراحی و احداث 4 پارک در گرگان

سعدی بادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکثر این پارک ها به مجموعه بازی پلی اتیلنی و کفپوش ایمن، وسایل بدنسازی و مبلمان پارکی تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

بادلی خاطرنشان کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان با هدف توسعه و گسترش فضای سبز شهری و افزایش سرانه فضای سبز در شهر گرگان، اقدام به احداث چندین پارک از جمله عدالت 58، رسالت 56، انجیراب، بانوان، فاز 2 فردجهان، پارک سیلو و میدان مازندران نموده است که امید است این پروژه ها تا پایان سال جاری به اتمام برسند.

بادلی افزود: سرانه فضای سبز برای هر نفر در شهر گرگان 2/5 مترمربع، تا پایان سال 91 می باشد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون تعداد 738 مورد پایانکار و 350 مورد پروانه ساختمانی بازدید و به تایید فضای سبز رسیده است.

وی افزود: طی مصوبه ای از شورای اسلامی شهر، شهروندانی که دارای پراوانه ساختمانی بعد از تاریخ 5 تیرماه سال 90 می باشند، باید مواردی از قبیل حفظ و نگهداری از درختان موجود در ملک، مقابل ملک و اختصاص حداقل 5 درصد از مساحت زمین خود را جهت ایجاد فضای سبز را متعهد گردند که در غیر این صورت مشمول پرداخت جرایم مصوب می گردند.

بادلی خاطرنشان کرد : این قانون با هدف حفظ و صیانت از درختان، ایجاد و گسترش فضای سبز در منازل، افزایش مشارکت های مردمی ودر نهایت توسعه فضای سبز شهری مورد اجرا قرار گرفته است.

وی گفت: مشارکت شهروندان در حفظ و گسترش فضای سبز می تواند گام بلندی در جهت ایجاد شهری سرسبز و زیبا باشد.