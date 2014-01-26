کمیته امداد برای ارائه کمک هزینه ازدواج نیازمند اعتبار است

محمدحسن صائب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته امداد برای ارائه کمک هزینه ازدواج نیازمند اعتبار و مشارکت خیرین است و در صورتی که بودجه مورد نیاز تامین شود کمک هزینه ازدواج در کوتاهترین زمان ممکن به این افراد پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه سال جاری بیش از 3 هزار نوعروس تحت حمایت این نهاد در خراسان رضوی کمک هزینه ازدواج دریافت کردند، افزود: این نهاد برای نوعروسان جدایی از ارائه کمک هزینه ازدواج کلاسهای آموزشی، حرفه آموزی و مشاوره را نیز برگزار می کند.

صائب بیان کرد: از دیگر اقدامات این نهاد برگزاری دوره های آموزشی پیش از ازدواج برای جوانان است و از این طریق این نهاد توانسته در جهت بالابردن سلامت جامعه هدف گام موثری بردارد.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد خراسان‌رضوی تاکید کرد: توانمندسازی فرهنگی خانواده های تحت حمایت به ویژه نوعروسان نیز یکی از اقدامات جدی این نهاد است زیرا این امر ساختار خانواده های تحت پوشش را مستحکم کرده و از میزان آسیب های اجتماعی می کاهد.

وی یادآور شد: سال جاری بخشی از کمک هزینه ازدواج از محل اعتبارات دولتی و قسمتی از طریق کمک‌های مردمی تامین شده است.

به گفته وی 18 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و 17 میلیارد و 500 میلیون ریال از طریق کمک‌های مردمی بوده است.